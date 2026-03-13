Что еще подготовил новый сезон – рассказываем в материале 24 Канала.

Что известно об актерском составе сериала "Вскрытие покажет"?

В пятом сезоне авторам удалось полностью сохранить команду бюро: к своим ролям вернутся Артемий Егоров, Ольга Гришина, Игорь Портянко, Федор Гуринец, Сергей Деньга и Виктория Билан-Ращук. Любимые актеры будут радовать зрителей целых 24 серии!

В этом сезоне каст пополнится другими крутыми украинскими звездами.

Полина Василиса сыграет новую баристу в любимом фургончике бюро;

Марк Дробот – работника СБУ, который, кажется, ужасно влюблен в Яну Гончар;

Фатима Горбенко – мать дочери Гончара и временную руководительницу бюро.

Также в сериале появится звезда проектов "Тихая Нава" и "Возвращение" Анастасия Пустовит чья загадочная героиня не даст вам заскучать. Не обойдется и без громких возвращений: Михаил Досенко (Ростик), который оставлял съемки ради службы в армии, снялся в новом сезоне и посетит друзей в прозекторскую.

"Вскрытие покажет": смотрите онлайн трейлер сериала

Где и когда смотреть?

Премьера стартует 23 марта в 20:00 на ICTV2. С понедельника по четверг в течение трех недель канал будет показывать по две серии каждый вечер. На этот раз зрителей ждут целых 24 серии, ведь любимого сериала много не бывает!

Крепкий детектив остается: ставки повышаются, а уровень преступности растет. В новом сезоне бюро продолжает борьбу с тайным врагом, который будет путать карты еще больше, а руководитель бюро Карпенко столкнется с серьезными обвинениями. Но действительно ли он виноват?

Олег и Яна будут пытаться выяснить, кто именно подставил Карпенко и почему на бюро постоянно давят правоохранители. Помогут им в этом Свят, который неустанно ищет любовь и, возможно, таки находит свою таинственную "соблазнительницу", и Зиновий Викентьевич (он же Зина). Последний найдет чупакабру, будет жаловаться на коллег и балансировать между профессионализмом и выполнением прихотей своей любимой – уборщицы Анжелы.

Конечно, каждая серия, как и всегда, будет удивлять новым отдельным детективным делом.