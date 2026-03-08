24 Канал розповість, які серіали про повномасштабне вторгнення варто подивитися. Вони мають високий рейтинг та отримали позитивні відгуки від глядачів.
Не пропустіть Запоріжжя, Київ, війна: у фільмі "Кутюр" з Анджеліною Джолі згадали про Україну
Серіали про повномасштабне вторгнення
"Повернення"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
Олександр Кречет переніс ампутацію. Ветеран переживає фізичний біль і бореться з внутрішніми демонами, а також у його свідомість приходить образ загиблого побратима Сергія Верби.
Чоловік допомагає родині друга справитись з важкою втратою і намагається прийняти нового себе. Олександр проходить шлях повернення до цивільного життя і до власної ідентичності.
"Повернення": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Прикордонники"
- Кількість сезонів: 2
- Кількість серій: 48
- Рейтинг IMDb: 6.3/10
Події першого сезону розгортаються у вересні 2021 року – за пів року до початку повномасштабного вторгнення Росії проти України. Молоді хлопці й дівчата вступають до Національної академії Державної прикордонної служби України.
Наставником деяких курсантів стає герой АТО Іван Криницький, в якого є власна методика викладання. Він прагне, аби новачки стали справжніми бойовими офіцерами.
"Прикордонники": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Перевізниця"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 10
- Рейтинг IMDb: 7.1/10
У центрі сюжету – психологиня Лідія, яка під час війни стала перевізницею, щоб рятувати людей з гарячих точок. За основу серіалу взято реальні історії українців. У кожному епізоді – нова поїздка та новий пасажир.
"Перевізниця": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Я – Надія"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 4
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
У серіалі розповідається про харківських медиків екстреної допомоги, які на початку повномасштабного вторгнення працювали 24/7 – навіть під час сильних бомбардувань.
Фельдшерка Надія вирішила залишитися у рідному місті, хоча хлопець намагався вмовити її виїхати у безпечне місце. Жінка проходить важкі моральні та фізичні випробування і постійно ризикує життям, але не здається.
"Я – Надія": дивіться онлайн трейлер серіалу
Які українські комедійні серіали подивитися?
Якщо ви хочете розслабитись, то для цього ідеально підійдуть такі українські комедійні серіали:
"Майор Сковорода" – начальник карного відділу Андрій Сковорода починає керувати командою новобранців і має навчити їх ловити злочинців. З героями стаються різні кумедні ситуації.
"Дільничний з ДВРЗ" – Сергій Бондар перевівся з центрального відділку у той, що розташований у віддаленому районі міста, і зіштовхується з кримінальною бандою, яку "кришує" місцева поліція.
"Вітя" – Вітя Василенко працює на батьковому СТО у Лубнах, проте захоплюється психологією. Так, хлопець починає проводити консультації на роботі. Також він має вибрати: залишитися у рідному місті чи переїхати до Києва, де більше можливостей для розвитку.