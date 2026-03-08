24 Канал розповість, які серіали про повномасштабне вторгнення варто подивитися. Вони мають високий рейтинг та отримали позитивні відгуки від глядачів.

Серіали про повномасштабне вторгнення

"Повернення"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.2/10

Олександр Кречет переніс ампутацію. Ветеран переживає фізичний біль і бореться з внутрішніми демонами, а також у його свідомість приходить образ загиблого побратима Сергія Верби.

Чоловік допомагає родині друга справитись з важкою втратою і намагається прийняти нового себе. Олександр проходить шлях повернення до цивільного життя і до власної ідентичності.

"Прикордонники"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій : 48

: 48 Рейтинг IMDb: 6.3/10

Події першого сезону розгортаються у вересні 2021 року – за пів року до початку повномасштабного вторгнення Росії проти України. Молоді хлопці й дівчата вступають до Національної академії Державної прикордонної служби України.

Наставником деяких курсантів стає герой АТО Іван Криницький, в якого є власна методика викладання. Він прагне, аби новачки стали справжніми бойовими офіцерами.

"Перевізниця"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 10

: 10 Рейтинг IMDb: 7.1/10

У центрі сюжету – психологиня Лідія, яка під час війни стала перевізницею, щоб рятувати людей з гарячих точок. За основу серіалу взято реальні історії українців. У кожному епізоді – нова поїздка та новий пасажир.

"Я – Надія"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 4

: 4 Рейтинг IMDb: 7.0/10

У серіалі розповідається про харківських медиків екстреної допомоги, які на початку повномасштабного вторгнення працювали 24/7 – навіть під час сильних бомбардувань.

Фельдшерка Надія вирішила залишитися у рідному місті, хоча хлопець намагався вмовити її виїхати у безпечне місце. Жінка проходить важкі моральні та фізичні випробування і постійно ризикує життям, але не здається.

