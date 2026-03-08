24 Канал расскажет, какие сериалы о полномасштабном вторжении стоит посмотреть. Они имеют высокий рейтинг и получили положительные отзывы от зрителей.
Не пропустите Запорожье, Киев, война: в фильме "Кутюр" с Анджелиной Джоли вспомнили об Украине
Сериалы о полномасштабном вторжении
"Возвращение"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
Александр Кречет перенес ампутацию. Ветеран переживает физическую боль и борется с внутренними демонами, а также в его сознание приходит образ погибшего побратима Сергея Вербы.
Мужчина помогает семье друга справиться с тяжелой утратой и пытается принять нового себя. Александр проходит путь возвращения к гражданской жизни и к собственной идентичности.
"Возвращение": смотрите онлайн трейлер сериала
"Пограничники"
- Количество сезонов: 2
- Количество серий: 48
- Рейтинг IMDb: 6.3/10
События первого сезона разворачиваются в сентябре 2021 года – за полгода до начала полномасштабного вторжения России против Украины. Молодые парни и девушки поступают в Национальную академию Государственной пограничной службы Украины.
Наставником некоторых курсантов становится герой АТО Иван Криницкий, у которого есть собственная методика преподавания. Он стремится, чтобы новички стали настоящими боевыми офицерами.
"Пограничники": смотрите онлайн трейлер сериала
"Перевозчица"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 10
- Рейтинг IMDb: 7.1/10
В центре сюжета – психолог Лидия, которая во время войны стала перевозчицей, чтобы спасать людей из горячих точек. За основу сериала взяты реальные истории украинцев. В каждом эпизоде – новая поездка и новый пассажир.
"Перевозчица": смотрите онлайн трейлер сериала
"Я – Надежда"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 4
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
В сериале рассказывается о харьковских медиках экстренной помощи, которые в начале полномасштабного вторжения работали 24/7 – даже во время сильных бомбежек.
Фельдшер Надежда решила остаться в родном городе, хотя парень пытался уговорить ее уехать в безопасное место. Женщина проходит тяжелые моральные и физические испытания и постоянно рискует жизнью, но не сдается.
"Я – Надежда": смотрите онлайн трейлер сериала
Какие украинские комедийные сериалы посмотреть?
Если вы хотите расслабиться, то для этого идеально подойдут такие украинские комедийные сериалы:
"Майор Сковорода" – начальник уголовного отдела Андрей Сковорода начинает руководить командой новобранцев и должен научить их ловить преступников. С героями происходят различные забавные ситуации.
"Участковый с ДВРЗ" – Сергей Бондарь перевелся из центрального участка в тот, что расположен в отдаленном районе города, и сталкивается с криминальной бандой, которую "крышует" местная полиция.
"Витя" – Витя Василенко работает на отцовском СТО в Лубнах, однако увлекается психологией. Так, парень начинает проводить консультации на работе. Также он должен выбрать: остаться в родном городе или переехать в Киев, где больше возможностей для развития.