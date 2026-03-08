24 Канал расскажет, какие сериалы о полномасштабном вторжении стоит посмотреть. Они имеют высокий рейтинг и получили положительные отзывы от зрителей.

Не пропустите Запорожье, Киев, война: в фильме "Кутюр" с Анджелиной Джоли вспомнили об Украине

Сериалы о полномасштабном вторжении

"Возвращение"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.2/10

Александр Кречет перенес ампутацию. Ветеран переживает физическую боль и борется с внутренними демонами, а также в его сознание приходит образ погибшего побратима Сергея Вербы.

Мужчина помогает семье друга справиться с тяжелой утратой и пытается принять нового себя. Александр проходит путь возвращения к гражданской жизни и к собственной идентичности.

"Возвращение": смотрите онлайн трейлер сериала

"Пограничники"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий : 48

: 48 Рейтинг IMDb: 6.3/10

События первого сезона разворачиваются в сентябре 2021 года – за полгода до начала полномасштабного вторжения России против Украины. Молодые парни и девушки поступают в Национальную академию Государственной пограничной службы Украины.

Наставником некоторых курсантов становится герой АТО Иван Криницкий, у которого есть собственная методика преподавания. Он стремится, чтобы новички стали настоящими боевыми офицерами.

"Пограничники": смотрите онлайн трейлер сериала

"Перевозчица"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 10

: 10 Рейтинг IMDb: 7.1/10

В центре сюжета – психолог Лидия, которая во время войны стала перевозчицей, чтобы спасать людей из горячих точек. За основу сериала взяты реальные истории украинцев. В каждом эпизоде – новая поездка и новый пассажир.

"Перевозчица": смотрите онлайн трейлер сериала

"Я – Надежда"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 4

: 4 Рейтинг IMDb: 7.0/10

В сериале рассказывается о харьковских медиках экстренной помощи, которые в начале полномасштабного вторжения работали 24/7 – даже во время сильных бомбежек.

Фельдшер Надежда решила остаться в родном городе, хотя парень пытался уговорить ее уехать в безопасное место. Женщина проходит тяжелые моральные и физические испытания и постоянно рискует жизнью, но не сдается.

"Я – Надежда": смотрите онлайн трейлер сериала

Какие украинские комедийные сериалы посмотреть?

Если вы хотите расслабиться, то для этого идеально подойдут такие украинские комедийные сериалы: