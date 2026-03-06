24 Канал составил список украинских комедийных сериалов, которые можно посмотреть на выходных. Если хотите посмеяться от души, то обязательно сохраняйте наш материал.
Какие украинские комедийные сериалы посмотреть?
"Майор Сковорода"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 24
- Рейтинг IMDb: 6.1/10
В центре сюжета – харизматичный начальник уголовного розыска Андрей Сковорода, который начинает руководить командой новобранцев. Он должен научить их задерживать преступников, коммуницировать с людьми и находить к ним подход. Главные герои переживают много забавных ситуаций, и каждый эпизод сопровождается юмором.
"Майор Сковорода": смотрите онлайн анонс сериала
"Участковый с ДВРЗ"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 72
- Рейтинг IMDb: 6.7/10
Сергей Бондарь ранее работал опером в центральном отделе. Однако ему пришлось перевестись в участок отдаленного района города. Мужчина думал, что его ждет скучная жизнь, но ожидания не оправдались.
Бондарь имеет дело с криминальной бандой, которую "крышует" местная полиция. Удастся ли главному герою побороть преступную группировку?
"Участковый с ДВРЗ": смотрите онлайн анонс сериала
"Витя"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 12
- Рейтинг IMDb: 8.1/10
Витя Василенко родом из города Лубны и работает на СТО своего отца, но увлекается психологией. Парень закончил заочное отделение Полтавского лесотехнического института и теперь хочет помогать другим.
Главный герой начинает консультировать людей на работе. Жители города ежедневно делятся с Витей собственными тревогами, комплексами и предрассудками, а он пытается им помочь.
Также Василенко должен сделать сложный выбор: остаться в родном городе или поехать в Киев и развиваться. К тому же отец не понимает увлечение сына психологией и хочет, чтобы тот продолжил его дело.
"Витя": смотрите онлайн трейлер сериала
Какие украинские сериалы можно посмотреть за ночь?
"Белла Вита" – новый украинский сериал, который уже влюбил в себя зрителей, с Сергеем Стрельниковым в главной роли. Это история о дизайнере свадебных платьев Вите Бондарчук и влиятельном бизнесмене Владиславе Сикорском. Они заключают сделку, которая меняет их жизнь.
"Мелкий птенец" – еще одна новинка от украинских создателей, которая набирает популярность. В сериале рассказывается об Алисе, чья жизнь меняется после измены любимого и начала войны.