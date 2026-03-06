24 Канал склав список українських комедійних серіалів, які можна подивитися на вихідних. Якщо хочете посміятися від душі, то обов'язково зберігайте наш матеріал.

Не пропустіть 4 найочікуваніші українські серіали, які вийдуть цієї весни

Які українські комедійні серіали подивитися?

"Майор Сковорода"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 24

: 24 Рейтинг IMDb: 6.1/10

У центрі сюжету – харизматичний начальник карного розшуку Андрій Сковорода, який починає керувати командою новобранців. Він має навчити їх затримувати злочинців, комунікувати з людьми й знаходити до них підхід. Головні герої переживають багато кумедних ситуацій, і кожен епізод супроводжується гумором.

"Майор Сковорода": дивіться онлайн анонс серіалу

"Дільничний з ДВРЗ"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій : 72

: 72 Рейтинг IMDb: 6.7/10

Сергій Бондар раніше працював опером у центральному відділу. Проте йому довелося перевестися у відділок віддаленого району міста. Чоловік думав, що на нього чекає нудне життя, але очікування не справдились.

Бондар має справу з кримінальною бандою, яку "кришує" місцева поліція. Чи вдасться головному герою побороти злочинне угрупування?

"Дільничний з ДВРЗ": дивіться онлайн анонс серіалу

"Вітя"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 12

: 12 Рейтинг IMDb: 8.1/10

Вітя Василенко родом з міста Лубни й працює на СТО свого батька, але захоплюється психологією. Хлопець закінчив заочне відділення Полтавського лісотехнічного інституту і тепер хоче допомагати іншим.

Головний герой починає консультувати людей на роботі. Мешканці міста щодня діляться з Вітею власними тривогами, комплексами та забобонами, а він намагається їм допомогти.

Також Василенко має зробити складний вибір: залишитися в рідному місті чи поїхати до Києва і розвиватися. До того ж батько не розуміє захоплення сина психологією і хоче, аби той продовжив його справу.

"Вітя": дивіться онлайн трейлер серіалу

Які українські серіали можна подивитися за ніч?