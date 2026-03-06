24 Канал склав список українських комедійних серіалів, які можна подивитися на вихідних. Якщо хочете посміятися від душі, то обов'язково зберігайте наш матеріал.
Не пропустіть 4 найочікуваніші українські серіали, які вийдуть цієї весни
Які українські комедійні серіали подивитися?
"Майор Сковорода"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 24
- Рейтинг IMDb: 6.1/10
У центрі сюжету – харизматичний начальник карного розшуку Андрій Сковорода, який починає керувати командою новобранців. Він має навчити їх затримувати злочинців, комунікувати з людьми й знаходити до них підхід. Головні герої переживають багато кумедних ситуацій, і кожен епізод супроводжується гумором.
"Майор Сковорода": дивіться онлайн анонс серіалу
"Дільничний з ДВРЗ"
- Кількість сезонів: 3
- Кількість серій: 72
- Рейтинг IMDb: 6.7/10
Сергій Бондар раніше працював опером у центральному відділу. Проте йому довелося перевестися у відділок віддаленого району міста. Чоловік думав, що на нього чекає нудне життя, але очікування не справдились.
Бондар має справу з кримінальною бандою, яку "кришує" місцева поліція. Чи вдасться головному герою побороти злочинне угрупування?
"Дільничний з ДВРЗ": дивіться онлайн анонс серіалу
"Вітя"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 12
- Рейтинг IMDb: 8.1/10
Вітя Василенко родом з міста Лубни й працює на СТО свого батька, але захоплюється психологією. Хлопець закінчив заочне відділення Полтавського лісотехнічного інституту і тепер хоче допомагати іншим.
Головний герой починає консультувати людей на роботі. Мешканці міста щодня діляться з Вітею власними тривогами, комплексами та забобонами, а він намагається їм допомогти.
Також Василенко має зробити складний вибір: залишитися в рідному місті чи поїхати до Києва і розвиватися. До того ж батько не розуміє захоплення сина психологією і хоче, аби той продовжив його справу.
"Вітя": дивіться онлайн трейлер серіалу
Які українські серіали можна подивитися за ніч?
"Белла Віта" – новий український серіал, який вже закохав у себе глядачів, зі Сергієм Стрельніковим у головній ролі. Це історія про дизайнерку весільних суконь Віту Бондарчук та впливового бізнесмена Владислава Сікорського. Вони укладають угоду, яка змінює їхнє життя.
"Дрібне пташеня" – ще одна новинка від українських творців, яка набирає популярності. У серіалі розповідається про Алісу, чиє життя змінюється після зради коханого та початку війни.