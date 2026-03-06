24 Канал склав список українських комедійних серіалів, які можна подивитися на вихідних. Якщо хочете посміятися від душі, то обов'язково зберігайте наш матеріал.

Які українські комедійні серіали подивитися?

"Майор Сковорода"

  • Кількість сезонів: 1
  • Кількість серій: 24
  • Рейтинг IMDb: 6.1/10

У центрі сюжету – харизматичний начальник карного розшуку Андрій Сковорода, який починає керувати командою новобранців. Він має навчити їх затримувати злочинців, комунікувати з людьми й знаходити до них підхід. Головні герої переживають багато кумедних ситуацій, і кожен епізод супроводжується гумором.

"Майор Сковорода": дивіться онлайн анонс серіалу

"Дільничний з ДВРЗ"

  • Кількість сезонів: 3
  • Кількість серій: 72
  • Рейтинг IMDb: 6.7/10

Сергій Бондар раніше працював опером у центральному відділу. Проте йому довелося перевестися у відділок віддаленого району міста. Чоловік думав, що на нього чекає нудне життя, але очікування не справдились.

Бондар має справу з кримінальною бандою, яку "кришує" місцева поліція. Чи вдасться головному герою побороти злочинне угрупування?

"Дільничний з ДВРЗ": дивіться онлайн анонс серіалу

"Вітя"

  • Кількість сезонів: 1
  • Кількість серій: 12
  • Рейтинг IMDb: 8.1/10

Вітя Василенко родом з міста Лубни й працює на СТО свого батька, але захоплюється психологією. Хлопець закінчив заочне відділення Полтавського лісотехнічного інституту і тепер хоче допомагати іншим.

Головний герой починає консультувати людей на роботі. Мешканці міста щодня діляться з Вітею власними тривогами, комплексами та забобонами, а він намагається їм допомогти.

Також Василенко має зробити складний вибір: залишитися в рідному місті чи поїхати до Києва і розвиватися. До того ж батько не розуміє захоплення сина психологією і хоче, аби той продовжив його справу.

"Вітя": дивіться онлайн трейлер серіалу

Які українські серіали можна подивитися за ніч?

  • "Белла Віта" – новий український серіал, який вже закохав у себе глядачів, зі Сергієм Стрельніковим у головній ролі. Це історія про дизайнерку весільних суконь Віту Бондарчук та впливового бізнесмена Владислава Сікорського. Вони укладають угоду, яка змінює їхнє життя.

  • "Дрібне пташеня" – ще одна новинка від українських творців, яка набирає популярності. У серіалі розповідається про Алісу, чиє життя змінюється після зради коханого та початку війни.