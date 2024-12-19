Борются за независимость Украины: какие актеры и режиссеры стали на защиту страны
Многие украинские актеры и режиссеры проявили мужественную гражданскую позицию и взяли в руки оружие, чтобы защитить свою страну от захватнических лап оккупанта. Их жизни, как и судьбы многих украинцев, сегодня в корне изменились.
Несмотря на то, что зрители привыкли видеть своих любимых актеров на экранах или же на сценах театра, сейчас ждут их весть с фронта. Режиссеры, которые работали над кинолентами, остановили профессиональную деятельность и отправились показывать российским оккупантам, что украинская земля принадлежит только украинцам. В подборке Кино 24 рассказываем о тех актерах и режиссерах, которые уже длительное время находятся на фронте.
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Алексей Тритенко
Мужчина добровольно оставил большую сцену и принял решение стать на защиту Родины. Сначала он не признавался, что пошел служить, однако впоследствии эту новость пришлось рассекретить, ведь Алексея начали упрекать за ношение военной формы.
Андрей Фединчик
Андрей взял в руки оружие с первых дней большой войны, как доброволец. Его жена, актриса Наталья Денисенко, признавалась, что пыталась уговорить Андрея остаться, но он был непреклонен в своем выборе.
Гарик Бирча
Мужчина также стал добровольцем и с первых дней решил вступить в ряды ВСУ. Сначала служил в звании старшего сержанта, а через год получил звание главного сержанта.
Дмитрий Сова
Дмитрий также есть в списке тех знаменитостей, которые в начале войны из актеров стали военными. Сначала мужчину отправили в учебный центр, где он быстро доказал свою готовность к ответственности и был назначен заместителем командира взвода.
Олег Сенцов
Выдающийся режиссер сразу присоединился к рядам ВСУ, как только Россия начала полномасштабную войну. Как известно, сейчас он служит на передовой, имеет звание младшего лейтенанта, командует штурмовой ротой в составе 47-й отдельной механизированной бригады (47 ОМБр). Его подразделение действует на самых горячих направлениях фронта, где идут жесткие бои. К слову, осенью прошлого года режиссера ранили. Он восстановился и вернулся к службе.
Ахтем Сеитаблаев
Украинский режиссер присоединился в ряды защитников Украины сразу после начала полномасштабного вторжения России. Ахтема наградили нагрудным знаком "Золотой Крест" за оборону Гостомеля. Сегодня он занимает должность художественного руководителя творческой группы теробороны Медиа Службы связей с общественностью Командования ВСУ.
Константин Темляк
Украинский актер мобилизовался в ВСУ и сейчас служит в батальоне ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады. Его деятельность связана с боевой работой на маленьких птичках.
Максим Девизоров
Звезда сериала "Первые ласточки" с первых дней большой войны принял решение стать на защиту Родины. В прошлом году актер получил нагрудный знак "За образцовую службу". Максим рассказывал, что служит в 103-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны.
Юрий Фелипенко
Украинский актер в этом году принял решение присоединиться в ряды ВСУ. Мужчина присоединился к батальону ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр.
Владимир Ращук
Актер театра и кино вступил в армию добровольцем еще в начале полномасштабного вторжения. Впоследствии стал командиром 7-й роты 3-го Батальона "Свобода", сейчас является офицером секции S-3. Интересно, что во время ротаций успевает еще сниматься в кино и выходит на сцену театра.
Сергей Филимонов
Звезда кино еще в 2014 году участвовал в боевых действиях в составе добровольческого батальона "Азов". Под Иловайском получил значительные ранения. С 2022 года был командир роты "Гонор" 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи". В этом году занял должность командира батальона "Волки Да Винчи".
Руслан Пахоми
Летом 2022 года звезда "Крепостной" стал военнослужащим. Киноактер из Одесской области выбрал службу в составе пограничного отряда в Одесской области. В Измаильский пограничный отряд он поступил после начала полномасштабного вторжения России.
Евгений Нищук
Актер мобилизовался в 2022 году, служил в аэроразведке на Николаевско-Херсонском направлении, потом на Черниговщине и на Сумщине. В 2024 его назначили на должность директора Театра Франко. По семейным обстоятельствам Евгения перевели в запас.
Олег Шульга
Актер театра и кино еще в 2014 году пошел защищать Украину. Тогда он возглавлял мотопехотный взвод, который выполнял боевые задачи в районе Золотого. В 2015 – демобилизовался. После начала большой войны вернулся в строй и стал частью 60-й отдельной Ингулецкой пехотной бригады. Почти год назад Шульгу перевели на работу в Стратком ВСУ.
Виктор Стороженко
Украинский актер также стал добровольцем в большой войне в составе добровольческого батальона "Свобода". В августе 2022 года получил сильное ранение в Донецкой области и едва не потерял глаз.
Дмитрий Линартович
Звезда фильма "Толока" и актер дубляжа присоединился к теробороне и участвовал в обороне Киева. Линартович воевал в десантно-штурмовом подразделении на Херсонском, Бахмутском направлениях, в районе Соледара. В январе 2023 года он получил ранение. После этого актер вернулся к службе: он ездит в разные бригады и поддерживает моральный дух бойцов.
Мария Агапитова
В начале войны актриса Национального драмтеатра имени Леси Украинки стояла в очереди в ТЦК, однако тогда ее в армию не взяли. Но в июне 2024 Мария таки стала на защиту страны.
Рита Бурковская
В сентябре этого года звезда фильмов "Видение бабочки" и "Между теней" сообщила, что решила вступить в армию. Более того, Бурковская уже приняла присягу.
Как видим, сыновья и дочери Украины не побоялись войны и изменили свои жизни и профессии. Они бок о бок с другими защитниками и защитницами продолжают достойно держать оборону, чтобы российский враг потерпел сокрушительное поражение.