Кино 24 расскажет об украинских актерах, родные которых выбрали сторону страны-агрессора. Большинство из звезд разорвали любые связи со своими близкими, которые открыто поддерживают геноцид украинцев.

Не пропустите 3 украинские актеры, которые работали в России, но теперь жалеют об этом

Игорь Ласточкин

Комик рассказывал, что его отец и брат продолжают жить в России даже после начала полномасштабного вторжения. Несмотря на многочисленные попытки поговорить и объяснить истину, родные люди не слушают Ласточкина. Шоумен не понимает как можно верить вражеской пропаганде и продолжать распространять российские нарративы. В то же время мать Игоря живет в Украине.

Я у него спрашиваю: "Как вы могли повестись на этого дурака?". Они все молчали. Я им на вторую неделю написал: "Вы тва*юки, вам вообще по*ер, что у нас тут происходит? Что со мной?" Они ответили: "Мама сказала тебе не писать". Мама тут поняла, что я хочу всех их разорвать за их бездействие, трусость,

– делился Ласточкин.

Игорь Ласточкин о родственниках в России: смотрите видео онлайн

Вера Кобзарь

Звезда фильма "Скажене весілля" и сериала "Папик" родилась в Иркутске, что в России. Однако женщина переехала в Украину и начала здесь строить свою карьеру. Впрочем, большинство родственников актрисы остались в стране-агрессоре, из-за чего подверглись влиянию пропаганды. Вера неоднократно пыталась достучаться до близких и убедить их "открыть глаза", но ничего не получилось. Однажды Кобзарь поняла, что ее родственники всегда будут доверять телевизору больше, чем ей лично. Сейчас звезда не поддерживает связь с близкими, которые живут в России.

Родная тетя, папина сестра, сказала, процитирую: "Избавь меня от фейков! Это вы фашисты, нацисты, убиваете своих людей!". Я написала ей, что ты участвуешь в геноциде моего народа. И все, мы всех отписали. Еще пытались писать из других источников, пытались нам открыть глаза. Конечно это больно. Это очень больно,

– отметила актриса.

Вера Кобзарь о родственниках в России: смотрите видео онлайн

Алексей Богданович

Актер признался, что его старший брат около 50 лет проживает в России. Там родной человек звезды работает и строит карьеру, в частности занимает руководящую должность. Именно поэтому мужчина якобы не может общаться с Алексеем. В то же время Богданович уже не имеет никаких претензий к брату, но все же оборвал любые связи с ним.

Мы с ним не общаемся по одной причине – он не простой рабочий, а имеет руководящую должность, начальник. Не военная сфера. Ни, он не звонил после 24 февраля 2022 года. Для них это нормально, а почему это он должен с врагами России общаться? Это не логика здоровых людей, они все больные,

– рассказал актер.

Алексей Богданович о брате в России: смотрите видео онлайн

Ольга Сумская

Еще задолго до начала полномасштабного вторжения дочь Сумской, Антонина Паперная, переехала в Москву. Там девушка строит актерскую карьеру и активно участвует в съемках российских проектов. Антонина состоит в гражданском браке с россиянином Владимиром Яглычем, от которого имеет двое детей. После 24 февраля 2022 года Паперная исчезла из социальных сетей, но вскоре вернулась, никак не отреагировав на войну в ее родной стране и не осудив вооруженную агрессию. Сейчас Антонина не стесняется рассказывать о своей жизни и работе в России.

Меня поймут только те матери, дети которых там. Это очень трудно. Я не имею никакого права оправдываться, что-то кому-то доказывать, потому что я вижу обездоленных несчастных матерей, родителей, которые потеряли своих детей. Просто надо молиться, чтобы обнять своих детей и внуков. Потому что я бабушка, и это мое продолжение. Я очень скучаю по ним,

– делилась Сумская.

Ольга Сумская о дочери в России: смотрите видео онлайн

По словам Ольги Сумской, ее дочь не может просто покинуть семью и переехать. Украинская актриса не знает, есть ли у Антонины российский паспорт, потому что, вероятно, об этом не общается с ней.