Кіно 24 розповість про українських акторів, рідні яких обрали бік країни-агресора. Більшість з зірок розірвала будь-які зв'язки зі своїми близькими, які відкрито підтримують геноцид українців.

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Ігор Ласточкін

Комік розповідав, що його батько та брат продовжують жити в Росії навіть після початку повномасштабного вторгнення. Попри численні спроби поговорити та пояснити істину, рідні люди не слухають Ласточкіна. Шоумен не розуміє як можна вірити ворожій пропаганді та продовжувати поширювати російські наративи. Водночас мати Ігоря мешкає в Україні.

Я у нього запитую: "Як ви могли повестися на цього дурня?". Вони всі мовчали. Я їм на другий тиждень написав: "Ви тва*юки, вам взагалі по*ер, що у нас тут відбувається? Що зі мною?" Вони відповіли: "Мама сказала тобі не писати". Мама тут зрозуміла, що я хочу всіх їх розірвати за їхню бездіяльність, боягузтво,

– ділився Ласточкін.

Ігор Ласточкін про родичів у Росії: дивіться відео онлайн

Віра Кобзар

Зірка фільму "Скажене весілля" та серіалу "Папік" народилася в Іркутську, що в Росії. Однак жінка переїхала до України й почала тут будувати свою кар'єру. Втім, більшість родичів акторки залишилися в країні-агресорі, через що зазнали впливу пропаганди. Віра неодноразово намагалася достукатися до близьких і переконати їх "розплющити очі", але нічого не вийшло. Одного дня Кобзар зрозуміла, що її родичі завжди довірятимуть телевізору більше, ніж їй особисто. Наразі зірка не підтримує зв'язок з близькими, які живуть у Росії.

Рідна тітка, татова сестра, сказала, процитую: "Позбав мене фейків! Це ви фашисти, нацисти, вбиваєте своїх людей!". Я написала їй, що ти береш участь в геноциді мого народу. І все, ми всіх відписали. Ще намагалися писати з інших джерел, намагалися нам відкрити очі. Звичайно це боляче. Це дуже боляче,

– зазначила акторка.

Віра Кобзар про родичів у Росії: дивіться відео онлайн

Олексій Богданович

Актор зізнався, що його старший брат близько 50 років проживає в Росії. Там рідна людина зірки працює і будує кар'єру, зокрема займає керівну посаду. Саме через це чоловік нібито не може спілкуватися з Олексієм. Водночас Богданович вже не має жодних претензій до брата, але все ж обірвав будь-які зв'язки з ним.

Ми з ним не спілкуємося з однієї причини – він не простий робітник, а має керівну посаду, начальник. Не військова сфера. Ні, він не телефонував після 24 лютого 2022 року. Для них це нормально, а чому це він має з ворогами Росії спілкуватися? Це не логіка здорових людей, вони всі хворі,

– розповів актор.

Олексій Богданович про брата в Росії: дивіться відео онлайн

Ольга Сумська

Ще задовго до початку повномасштабного вторгнення донька Сумської, Антоніна Паперна, переїхала до Москви. Там дівчина будує акторську кар'єру та активно бере участь у зніманнях російських проєктів. Антоніна перебуває у цивільному шлюбі з росіянином Володимиром Ягличем, від якого має двоє дітей. Після 24 лютого 2022 року Паперна зникла з соціальних мереж, але незабаром повернулася, ніяк не відреагувавши на війну в її рідній країні та не засудивши збройну агресію. Наразі Антоніна не соромиться розповідати про своє життя та роботу в Росії.

Мене зрозуміють тільки ті матері, діти яких там. Це дуже важко. Я не маю жодного права виправдовуватися, щось комусь доводити, тому що я бачу знедолених нещасних матерів, батьків, які втратили своїх дітей. Просто треба молитися, аби обійняти своїх дітей та онуків. Тому що я бабуся, і це моє продовження. Я дуже сумую за ними,

– ділилася Сумська.

Ольга Сумська про доньку в Росії: дивіться відео онлайн

За словами Ольги Сумської, її донька не може просто покинути сім'ю та переїхати. Українська акторка не знає, чи є в Антоніни російський паспорт, бо, ймовірно, про це не спілкується з нею.