Украинские актеры все чаще появляются в международных проектах, в том числе и от Netflix. Эта стриминговая платформа открыла нашим звездам возможность интегрироваться в глобальное кинопространство.

Их роли свидетельствуют не только высокий уровень профессионализма, но и готовность к творческим вызовам. Netflix стал важной платформой, где украинский голос с каждым годом начинает звучать все громче, пишет Кино 24.

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Какие украинские актеры снимались в проектах Netflix?

Александр Рудинский

Актер из Николаева принял участие в съемках сериала "Декамерон", который вышел на Netflix в 2024 году. Александр сыграл харизматичного разбойника – одноглазого бандита, который появляется в нескольких эпизодах. Для съемок Рудинский носил специальную линзу, полностью перекрывающую один глаз. Персонаж украинца запомнился зрителям молчанием и силой образа.

Появление Рудинского в этом проекте стало важным достижением для украинских актеров в западном кинопространстве. Ведь Александр предстает не как стереотипный "славянский злодей", а как полноценный персонаж.

Алина Смоляр

Особым примером участия украинских актеров в Netflix стал опыт Алины Смоляр. Одесситка сыграла главную женскую роль в эпизоде Jibaro третьего сезона анимационного сериала "Любовь, Смерть и Роботы". Она воплотила образ Золотой Женщины – мифической сирены, завораживающей воина своим танцем и движениями.

Более того, этот эпизод получил премию "Эмми" за лучшую короткометражную анимацию и стал сенсацией в визуальном искусстве Netflix.

Алина Смоляр сыграла в сериале "Любовь, Смерть и Роботы" / Кадр из ленты

Елизавета Цилык

Молодая украинская актриса появилась в драматическом сериале "Один день", адаптации одноименного романа Дэвида Николлза. Ее роль была эпизодической – она воплотила образ работницы кофейни, где встречаются главные герои. Впрочем, даже такое появление стало важным шагом для актрисы.

Известно, что Елизавету выбрали по самопробам через кастинговую платформу Spotlight, и на съемочной площадке Netflix ее знали по имени все департаменты, что очень необычно для новичка. В интервью для Суспільне Культура актриса подчеркивала высокий уровень организации и уважения к каждому участнику процесса.

Мишель Андраде

Певица боливийско-украинского происхождения присоединилась к актерскому составу в сериале "Корона". В шестом сезоне она исполнила роль горничной на яхте миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда – отца любовника принцессы Дианы.

Ее сцена связана с моментами перед трагедией в Париже, поэтому кастинг актеров даже на эпизодические роли был достаточно придирчивым. Для Андраде это появление стало дебютом в проекте мирового масштаба.