Їхні ролі засвідчують не лише високий рівень професіоналізму, а й готовність до творчих викликів. Netflix став важливою платформою, де український голос з кожним роком починає звучати дедалі гучніше, пише Кіно 24.

Цікаво Готуйте попкорн: 3 нові фільми на Netflix для ідеального вечора

Які українські актори знімалися у проєктах Netflix?

Олександр Рудинський

Актор з Миколаєва взяв участь у зніманнях серіалу "Декамерон", що вийшов на Netflix у 2024 році. Олександр зіграв харизматичного розбійника – одноокого бандита, який з'являється у кількох епізодах. Для знімань Рудинський носив спеціальну лінзу, що повністю перекривала одне око. Персонаж українця запам'ятався глядачам мовчанням й силою образу.

Поява Рудинського в цьому проєкті стала важливим досягненням для українських акторів у західному кінопросторі. Адже Олександр постає не як стереотипний "слов'янський лиходій", а як повноцінний персонаж.

Аліна Смоляр

Особливим прикладом участі українських акторів у Netflix став досвід Аліни Смоляр. Одеситка зіграла головну жіночу роль в епізоді Jibaro третього сезону анімаційного серіалу "Любов, Смерть і Роботи". Вона втілила образ Золотої Жінки – міфічної сирени, що заворожує воїна своїм танцем і рухами.

Ба більше, цей епізод отримав премію "Еммі" за найкращу короткометражну анімацію і став сенсацією у візуальному мистецтві Netflix.

Аліна Смоляр зіграла у серіалі "Любов, Смерть і Роботи" / Кадр зі стрічки

Єлизавета Цілик

Молода українська акторка з'явилася в драматичному серіалі "Один день", адаптації однойменного роману Девіда Ніколлза. Її роль була епізодичною – вона втілила образ працівниці кав'ярні, де зустрічаються головні герої. Втім, навіть така поява стала важливим кроком для акторки.

Відомо, що Єлизавету обрали за самопробами через кастингову платформу Spotlight, і на знімальному майданчику Netflix її знали на ім'я всі департаменти, що дуже незвично для новачка. В інтерв'ю для Суспільне Культура акторка підкреслювала високий рівень організації та поваги до кожного учасника процесу.

Мішель Андраде

Співачка болівійсько-українського походження долучилася до акторського складу у серіалі "Корона". У шостому сезоні вона виконала роль покоївки на яхті мільярдера Мохаммеда Аль-Файєда – батька коханця принцеси Діани.

Її сцена пов'язана з моментами перед трагедією в Парижі, тому кастинг акторів навіть на епізодичні ролі був досить прискіпливим. Для Андраде ця поява стала дебютом у проєкті світового масштабу.