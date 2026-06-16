9 украинских актерских пар, которые стали семьей в реальной жизни
В Украине немало актеров, которые стали парой не только на экране, но и в реальной жизни. К сожалению, некоторые звездные супружеские пары уже расстались – в частности Наталья Денисенко и Андрей Фединчик, а также Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов.
В то же время остаются и те, кто до сих пор служит примером искренней, крепкой и прекрасной любви. В материале 24 Канала расскажем об украинских актерах, которые создали семью в реальной жизни.
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Какие украинские актеры поженились в реальной жизни?
Вы точно видели эти лица в известных украинских фильмах и сериалах. Но для многих становится настоящим удивлением то, что любимые актеры не только играют вместе на экране, но и живут под одной крышей. Многие из них познакомились именно на съемочной площадке.
Некоторые пары сначала играли влюбленных в фильмах и сериалах, а впоследствии экранные чувства переросли в настоящую любовь. Другие же, наоборот, в кадре воплощали конфликты, измену или даже ненависть друг к другу, а после съемок возвращались вместе домой. Некоторые из этих актеров уже много лет в браке и воспитывают общих детей, а кто-то только недавно создал молодую семью.
Есть и те, кто сейчас переживает особенно счастливый период в жизни. Например, Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк недавно объявили о долгожданной беременности.
Вот какие украинские актеры являются парой в реальной жизни:
- Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк
- Андрей Саминин и Леся Самаева
- Виктория Литвиненко и Сергей Стельников
- Наталья Корецкая и Константин Корецкий
- Юлия Буйновская и Егор Козлов
- Дарья Легейда-Сова и Дмитрий Сова
- Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин
- Александр и Мария Рудинские
- Ольга Сумская и Виталий Борисюк
У каждого из них – свой особый путь в личной жизни, однако сегодня они являются настоящим примером любви для своих поклонников. Поэтому надеемся, что их история любви продлится еще много лет.