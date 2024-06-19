8 украинских актеров, которые погибли на войне

Украина ежедневно теряет своих лучших сыновей и дочерей. Неоднократно украинское киносообщество также чувствовало скорбь, ведь погибло уже много известных актеров и режиссеров.

В частности, недавно сеть всколыхнула новость о смерти украинской военнослужащей Шуры Рязанцевой. В мирной жизни она была талантливой стилисткой и художницей по костюмам. В материале Кино 24 вы узнаете, кто из украинских актеров погиб на войне и отдал свою жизнь ради нашего будущего.

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Украинские актеры, которые погибли на войне

Василий Кухарский

Василий Кухарский присоединился в ряды ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения. В сентябре этого года он получил тяжелые ранения во время боевых действий. Поэтому актер и военнослужащий так и не смог вернуться к жизни.

Алексей Хильский

Актер театра и кино, 35-летний Алексей Хильский, погиб 17 августа под Роботиным на Запорожском участке фронта. За полтора года службы он трижды был ранен, но каждый раз возвращался на передовую. Однако 17 августа во время боя с российскими войсками старший сержант Хильский поспешил на помощь своим собратьям и погиб под вражескими пулями.

Богдан Колесник

На фронте также погиб актер Богдан Колесник. Он присоединился к Территориальной обороне сразу после начала полномасштабного российского вторжения. А потом актер отправился на передовую. Известно, что смертельные ранения он получил 23 декабря.

Украинская культура и кинематография всегда были важными частями национальной идентичности. Среди актеров, которые также отдали свою жизнь за нашу свободу, находим и такие имена: Андрей Павленко, Евгений Шумилов, Ярослав Гаркавко, Евгений Светличный, Филипп Виннер и другие кинодеятели. Их выбор относится к самым большим проявлениям самопожертвования и героизма.

Все они заслуживают безграничного уважения и благодарности за свою непобедимую преданность Украине и защиту от российской агрессии. Их поступки останутся надежным примером мужества и патриотизма для всех потомков.