Читайте об украинских актерах, которые после начала полномасштабного вторжения встали на защиту страны на сайте 24 Канала.

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Украинские актеры, которые ушли воевать

Александр Печерица

Актер, снявшийся в фильме "Горькая жатва" и сыгравший в таких сериалах, как "Крипосна", "Век Якова" и "Сага", с первых дней российского вторжения активно служит в рядах Вооруженных Сил Украины. С февраля он находился вблизи столицы, а с мая – в Харьковской области. Иногда актер возвращается с фронта, чтобы выступить на сцене своего родного национального драматического театра имени Ивана Франко.

Ахтем Сеитаблаев

Актер и режиссер кино «Киборги» с первых дней полномасштабного вторжения сражается в составе 206-го батальона территориальной обороны Киева. Он и во время войны не перестает воевать и на культурном фронте Украины и продолжает снимать: Ахтем с несколькими мобильными группами фиксирует военные преступления и кадры для будущего фильма о событиях ХХ века.

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Алексей Тритенко

Актер Алексей Тритенко, снявшийся в фильме "Мирный-21", также присоединился к рядам терробороны. Украинский актер стал одним из первых, кто показал фотографии свободных от оккупации городов Киевской области, таких как Буча, Ирпень, Гостомель и Бородянка. Тогда стало известно, что Алексей участвовал в увольнении Киевщины.

Гарик Бирча

Актер сериала "Виталька" и ряда украинских юмористических проектов Гарик Бирча присоединился к рядам ВСУ уже с первых дней полномасштабного вторжения. Кроме того, он пишет стихи, один из которых он опубликовал на своей странице в инстаграмме. В этом стихотворении Гарик Бирча высказывает свои размышления о войне и будущем Украины.

Андрей Фединчик

Украинский актер, известный своим участием в фильмах "Круты 1918" и "Черный ворон", присоединился к защите Житомирской области с первых дней полномасштабного вторжения. В марте 2021 года ему было присвоено звание заслуженного артиста Украины, но вручение этой награды состоялось без него, ведь Андрей Фединчик уже находился на фронте.

Владимир Ращук

Украинский актер театра и кино в начале полномасштабного вторжения стал добровольцем и присоединился к армии, а позже перешел в национальную гвардию, где получил должность командира роты. Весной и летом он участвовал в боевых действиях Северодонецка и во время этих событий получил три контузии.

Сергей Филимонов

Актер, сыгравший главную роль в фильме "Носорог" режиссера Олега Сенцова, в 2014 году, уже с начала российско-украинской войны, присоединился к боевым действиям в составе добровольческого батальона "Азов". Кроме того, в гражданской жизни он организует и участвует в активистских инициативах и в 2014 году был активным участником Революции Достоинства. По возвращении на фронт он снова присоединился к боевым действиям, уже с первых дней полномасштабного вторжения.

Руслан Пахоми

После начала полномасштабного вторжения украинский актер, известный своей ролью в сериале "Крипосна", присоединился к рядам Измаильского пограничного отряда. Сначала его записали в сельскую самооборону, но Руслан решил подать заявление в районный центр комплектования, потому что понял, что может быть полезно для государства в более серьезных обязанностях.