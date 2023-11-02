Читайте про українських акторів, які після початку повномасштабного вторгнення стали на захист країни на сайті 24 Каналу.

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Українські актори, які пішли воювати

Олександр Печериця

Актор, який знявся у фільмі "Гіркі жнива" і зіграв у таких серіалах, як "Кріпосна", "Століття Якова" і "Сага", з перших днів російського вторгнення активно служить в лавах Збройних Сил України. З лютого він перебував поблизу столиці, а з травня – на Харківщині. Іноді актор повертається з фронту, щоб виступити на сцені свого рідного Національного драматичного театру імені Івана Франка.

Ахтем Сеітаблаєв

Актор та режисер кіно «Кіборги» з перших днів повномасштабного вторгнення воює у складі 206-го батальйону територіальної оборони Києва. Він й під час війни не припиняє воювати та на культурному фронті України та продовжує знімати: Ахтем з декількома мобільними групами фіксує воєнні злочини та кадри для майбутнього фільму про події сучасності.

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Олексій Тритенко

Актор Олексій Тритенко, який знявся в фільмі "Мирний-21", також приєднався до рядів тероборони. Український актор став одним із перших, хто показав фотографії вільних від окупації міст Київської області, таких як Буча, Ірпінь, Гостомель і Бородянка. Тоді стало відомо, що Олексій брав участь у звільненні Київщини.

Гарік Бірча

Актор серіалу "Віталька" і ряду українських гумористичних проєктів, Гарік Бірча, приєднався до лав ЗСУ вже з перших днів повномасштабного вторгнення. Крім того, він пише вірші, один з яких він опублікував на своїй сторінці в інстаграм. У цьому вірші Гарік Бірча висловлює свої роздуми щодо війни та майбутнього України.

Андрій Федінчик

Український актор, відомий своєю участю у фільмах "Крути 1918" та "Чорний ворон", приєднався до захисту Житомирщини з перших днів повномасштабного вторгнення. У березні 2021 року йому було надали звання заслуженого артиста України, але вручення цієї нагороди відбулося без нього, адже Андрій Федінчик вже перебував на фронті.

Володимир Ращук

Український актор театру і кіно на початку повномасштабного вторгнення став добровольцем і приєднався до війська, а пізніше перейшов до національної гвардії, де отримав посаду командира роти. Весною та влітку він брав участь у бойових діях за Сіверськодонецьк і під час цих подій отримав три контузії.

Сергій Філімонов

Актор, який зіграв головну роль у фільмі "Носоріг" режисера Олега Сенцова, у 2014 році, вже з початку російсько-української війни, приєднався до бойових дій в складі добровольчого батальйону "Азов". Крім цього, у цивільному житті він організовує та бере участь в активістських ініціативах і у 2014 році був активним учасником Революції Гідності. По поверненні на фронт, він знову приєднався до бойових дій, уже з перших днів повномасштабного вторгнення.

Руслан Пахомі

Після початку повномасштабного вторгнення, український актор, відомий своєю роллю у серіалі "Кріпосна", приєднався до лав Ізмаїльського прикордонного загону. Спочатку його записали до сільської самооборони, але Руслан вирішив подати заяву до районного центру комплектування, бо зрозумів, що може бути корисним для держави в більш серйозних обов'язках.