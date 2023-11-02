Украинские актеры с оружием в руках: кто из звезд ушел на фронт

Полномасштабное вторжение привело к тому, что многие украинцы были вынуждены изменить свой привычный образ жизни. Одни стали волонтерами, другие взяли оружие. Люди, которые раньше играли роли военных на сцене или перед камерой, сегодня борются за независимость Украины на фронте.

Читайте об украинских актерах, которые после начала полномасштабного вторжения встали на защиту страны на сайте 24 Канала.

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Украинские актеры, которые ушли воевать

Александр Печерица

Актер, снявшийся в фильме "Горькая жатва" и сыгравший в таких сериалах, как "Крипосна", "Век Якова" и "Сага", с первых дней российского вторжения активно служит в рядах Вооруженных Сил Украины. С февраля он находился вблизи столицы, а с мая – в Харьковской области. Иногда актер возвращается с фронта, чтобы выступить на сцене своего родного национального драматического театра имени Ивана Франко.

Ахтем Сеитаблаев

Актер и режиссер кино «Киборги» с первых дней полномасштабного вторжения сражается в составе 206-го батальона территориальной обороны Киева. Он и во время войны не перестает воевать и на культурном фронте Украины и продолжает снимать: Ахтем с несколькими мобильными группами фиксирует военные преступления и кадры для будущего фильма о событиях ХХ века.

Алексей Тритенко

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Актер Алексей Тритенко, снявшийся в фильме "Мирный-21", также присоединился к рядам терробороны. Украинский актер стал одним из первых, кто показал фотографии свободных от оккупации городов Киевской области, таких как Буча, Ирпень, Гостомель и Бородянка. Тогда стало известно, что Алексей участвовал в увольнении Киевщины.

Гарик Бирча

Актер сериала "Виталька" и ряда украинских юмористических проектов Гарик Бирча присоединился к рядам ВСУ уже с первых дней полномасштабного вторжения. Кроме того, он пишет стихи, один из которых он опубликовал на своей странице в инстаграмме. В этом стихотворении Гарик Бирча высказывает свои размышления о войне и будущем Украины.

Андрей Фединчик

Украинский актер, известный своим участием в фильмах "Круты 1918" и "Черный ворон", присоединился к защите Житомирской области с первых дней полномасштабного вторжения. В марте 2021 года ему было присвоено звание заслуженного артиста Украины, но вручение этой награды состоялось без него, ведь Андрей Фединчик уже находился на фронте.

Владимир Ращук

Украинский актер театра и кино в начале полномасштабного вторжения стал добровольцем и присоединился к армии, а позже перешел в национальную гвардию, где получил должность командира роты. Весной и летом он участвовал в боевых действиях Северодонецка и во время этих событий получил три контузии.

Сергей Филимонов

Актер, сыгравший главную роль в фильме "Носорог" режиссера Олега Сенцова, в 2014 году, уже с начала российско-украинской войны, присоединился к боевым действиям в составе добровольческого батальона "Азов". Кроме того, в гражданской жизни он организует и участвует в активистских инициативах и в 2014 году был активным участником Революции Достоинства. По возвращении на фронт он снова присоединился к боевым действиям, уже с первых дней полномасштабного вторжения.

Руслан Пахоми

После начала полномасштабного вторжения украинский актер, известный своей ролью в сериале "Крипосна", присоединился к рядам Измаильского пограничного отряда. Сначала его записали в сельскую самооборону, но Руслан решил подать заявление в районный центр комплектования, потому что понял, что может быть полезно для государства в более серьезных обязанностях.