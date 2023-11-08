Со временем влюбленные совместно переживают и радость, и горе. Однако своим примером знаменитости доказывают, что сохранить нежные чувства даже несмотря на трудности профессии – реально.

Смотрите также 5 документальных фильмов об азартных играх, которые понравятся не только игрокам

Звездные пары, которые познакомились на съемочной площадке и стали супругами

Анастасия Цимбалара и Григорий Бакланов

Звезда сериала "Женский врач. Новая жизнь" Анастасия Цимбалару вышла замуж за коллегу Григория Бакланова, известного благодаря ролям в таких сериалах как "Поймать Кайдаша", "Варожка" и "Сага". Они женились в 2021 году. Детей у актеров пока нет. А с начала полномасштабного вторжения они учредили благотворительный аукцион. Собрав деньги, они приобрели кареты скорой помощи для ВСУ.

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик

Познакомились актеры на съемках сериала "Клан ювелиров", где играли влюбленную чету. "Искра" пробежала между ними сразу, потому они поняли, что хотят быть вместе и в реальной жизни. Андрею даже пришлось признаться в этом своей бывшей жене, потому что это была любовь с первого взгляда. В 2017 году пара сыграла свадьбу. Первая свадьба была на Мальдивах, вторая – в Киеве, а третья они сыграли на свадебном фестивале. Вскоре у пары родился сын Андрей.

После 24 февраля 2022 года пара вынуждена строить свои отношения на расстоянии, потому что Андрей Фединчик вступил в ряды ВСУ, а Наталья Денисенко начала заниматься волонтерской деятельностью.

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин

Актеры сериала "Женский врач. Новая жизнь" еще в 2022 году хотели зарегистрировать свои отношения, однако из-за большой войны отложили празднование. Впрочем, Таисия и Ярослав приняли решение больше не медлить и официально стать семьей. Вместо подарков молодые супруги попросили всех гостей присоединиться к благотворительному сбору для ВСУ, который удачно закрыли еще за несколько дней до свадьбы.

Гости до сих пор пишут нам слова благодарности. Те, кто перестал верить в любовь – поверили, а те, кто не хотел свадьбы, теперь хотят. Я счастлива, что у нас получился организовать праздник, на котором мы смогли собрать близких и родных людей вместе. Это был праздник любви: настоящей, искренней, теплой,

– поделилась актриса.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Ольга Сумская откровенно признавалась публике, что изменяла с Борисюком своему бывшему мужу Евгению Паперному. Однако актриса решилась на глобальные перемены в жизни. И, расставшись с Паперным, принялась строить отношения с Борисюком. Вскоре они стали супругами и Ольга родила ему дочь Анну, которая пошла по стопам звездных родителей и стала актрисой. Также у Сумской есть дочь от первого брака – Антонина.

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк также познакомились на съемочной площадке. Они вместе снимались в таких сериалах как "Бессмертник", "Ничто не случается дважды" и "Скорая помощь". В 2019 году они поженились. Пара имела много планов и амбиций, планировала строить дом, однако их мечты разрушила болезнь Тишкевич. Девушка долгое время страдала от головных болей. Она прошла много обследований, ей назначали очень дорогостоящее лечение. Все материальные мечты пришлось отложить на второй план. Впрочем, это не разрушило их крепкие супруги.