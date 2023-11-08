З плином часу закохані спільно переживають і радість, і горе. Однак своїм прикладом знаменитості доводять, що зберегти ніжні почуття навіть попри труднощі професії – реально.

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Зіркові пари, які познайомились на знімальному майданчику та стали подружжям

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов

Зірка серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" Анастасія Цимбалару одружилась з колегою Григорієм Баклановим, відомим завдяки ролям у таких серіалах як "Спіймати Кайдаша", "Ворожка" і "Сага". Вони одружилися у 2021 році. Дітей в акторів поки що немає. А з початку повномасштабного вторгнення вони заснували благодійний аукціон. Зібравши кошти, вони придбали карети швидкої допомоги для ЗСУ.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик

Познайомилися актори на зйомках серіалу "Клан ювелірів", де грали закохану пару. "Іскра" пробігла між ними відразу, тому вони зрозуміли, що хочуть бути разом і в реальному житті. Андрію навіть довелося зізнатись у цьому своїй колишній дружині, бо це було кохання з першого погляду. У 2017 році пара зіграла весілля. Перше весілля було на Мальдівах, друге - в Києві, а третє вони зіграли на весільному фестивалі. Незабаром у пари народився син Андрій.

Після 24 лютого 2022 року пара змушена будувати свої стосунки на відстані, бо Андрій Федінчик вступив до лав ЗСУ, а Наталка Денисенко почала займатися волонтерською діяльністю.

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Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін

Актори серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" ще 2022 року хотіли зареєструвати свої стосунки, однак через велику війну відклали святкування. Утім зрештою Таїсія та Ярослав прийняли рішення більше не зволікати та офіційно стати родиною. Замість подарунків молоде подружжя попросило усіх гостей долучитися до благодійного збору для ЗСУ, який вдало закрили ще за декілька днів до весілля.

Гості досі пишуть нам слова вдячності. Ті, хто перестав вірити у кохання - повірили, а ті, хто не хотів весілля, тепер хочуть. Я щаслива, що у нас вийшло організувати свято, на якому ми змогли зібрати близьких і рідних людей разом. Це було свято кохання: справжнього, щирого, теплого,

– поділилася акторка.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Ольга Сумська відверто зізнавалась публіці, що зраджувала з Борисюком своєму колишньому чоловікові Євгену Паперному. Однак акторка наважилась на глобальні зміни в житті. І, розлучившись з Паперним, почала будувати стосунки з Борисюком. Незабаром вони стали подружжям і Ольга народила йому дочку Анну, яка пішла стопами зіркових батьків і стала актрисою. Також у Сумської є дочка від першого шлюбу – Антоніна.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк також познайомилися на знімальному майданчику. Вони разом знімалися в таких серіалах як "Безсмертник", "Ніщо не трапляється двічі" і "Швидка допомога". У 2019 році вони одружилися. Пара мала чимало планів та амбіцій, планувала будувати будинок, проте їхні мрії зруйнувала хвороба Тишкевич. Дівчина довгий час страждала від головного болю. Вона пройшла багато обстежень, їй призначали дуже дороге лікування. Усі матеріальні мрії довелося відкласти на другий план. Утім, це не зруйнувало їхнє міцне подружжя.