В материале Кино 24 рассматриваем, кто из молодых украинских актеров недавно завершил свои отношения. Эти истории свидетельствуют о том, как война повлияла на личную жизнь людей, заставив их переосмыслить свои приоритеты и искать новые пути для счастья.

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Украинские супруги актеров, которые развелись

Анастасия Цымбалару и Григорий Бакланов

В марте 2024 года стало известно, что Анастасия и Григорий разводятся после десяти лет совместной жизни. Несмотря на завершение отношений, пара решила не вдаваться в подробности и не выносить свою личную жизнь на публику. Они лишь отметили, что это было их совместное решение, принятое обдуманно и зрело.

Несмотря на развод, Анастасия и Григорий сохранили прекрасные отношения. Они активно общаются и продолжают вместе работать на сцене. Анастасия честно признается, что на данный момент ей комфортно в статусе холостячки. Она не спешит вступать в новые отношения, отдавая предпочтение личному развитию и времени, проведенному в одиночестве. Это решение позволяет ей сосредоточиться на карьере и личных интересах, в то время, как Григорий также продолжает искать свой путь в новых обстоятельствах.

Светлана Гордиенко и Максим Девизоров

Украинская актриса Светлана Гордиенко развелась с актером-воином Максимом Девизоровым. В своем обращении к фанатам она отметила, что их отношения давно завершились, но долгое время не решалась говорить об этом публично, считая, что "не ко времени".

Светлана честно поделилась своими мыслями:

"Семья у меня не получилась. Возможно, это из-за того, что я эгоистичная, жестокая, нетерпеливая. Возможно, причина в том, что я имею очень высокие требования к понятию 'семья'. Возможно, я просто больна, и мне нужен врач".

Она подчеркнула, что не хочет и не умеет изображать из себя кого-то, кем не является на самом деле.

"Я больше не жена воина, не часть красивой сказки, которую хотелось бы закончить словами 'И жили они долго и счастливо'," – добавила Светлана в своем посте в инстаграме.

Анна Сагайдачная и Евгений Третьяк

Звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная после пяти лет брака развелась с мужем, кинопродюсером Евгением Третьяком. Как выяснилось, актриса уже долгое время скрывала эту новость от своих поклонников.

Она поделилась своими переживаниями в посте, отметив, что долго откладывала этот пост – еще с прошлого года. Анна выразила благодарность Евгению за их сына и подчеркнула, что не представляет себе другого отца для их Тимы.

Я благодарна тебе за наш долгий путь вместе. И пусть дальше мы шагаем отдельно, наш Тима - это наше самое большое сокровище и наша связь навсегда,

– написала актриса.

Она закончила свой пост оптимистично, отметив, что "жизнь продолжается" и что "дальше будет".