У матеріалі Кіно 24 розглядаємо, хто з молодих українських акторів нещодавно завершив свої стосунки. Ці історії свідчать про те, як війна вплинула на особисте життя людей, змусивши їх переосмислити свої пріоритети та шукати нові шляхи для щастя.

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Українські подружжя акторів, які розлучилися

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов

У березні 2024 року стало відомо, що Анастасія та Григорій розлучаються після десяти років спільного життя. Попри завершення стосунків, пара вирішила не вдаватися в подробиці та не виносити своє особисте життя на публіку. Вони лише зазначили, що це було їх спільне рішення, прийняте обдумано і зріло.

Попри розлучення, Анастасія та Григорій зберегли чудові стосунки. Вони активно спілкуються і продовжують разом працювати на сцені. Анастасія чесно зізнається, що на цю мить їй комфортно в статусі холостячки. Вона не поспішає вступати в нові стосунки, надаючи перевагу особистому розвитку і часом, проведеним на самоті. Це рішення дозволяє їй зосередитися на кар'єрі та особистих інтересах, в той час, як Григорій також продовжує шукати свій шлях у нових обставинах.

Світлана Гордієнко та Максим Девізоров

Українська акторка Світлана Гордієнко розлучилася з актором-воїном Максимом Девізоровим. У своєму зверненні до фанатів вона зазначила, що їхні стосунки давно завершилися, але довгий час не наважувалася говорити про це публічно, вважаючи, що "не на часі".

Світлана чесно поділилася своїми думками:

"Сім'я у мене не вийшла. Можливо, це через те, що я егоїстична, жорстока, нетерпляча. Можливо, причина в тому, що я маю дуже високі вимоги до поняття 'сім'я'. Можливо, я просто хвора, і мені потрібен лікар".

Вона підкреслила, що не хоче і не вміє вдавати з себе когось, ким не є насправді.

"Я більше не дружина воїна, не частина гарної казки, яку хотілося б закінчити словами 'І жили вони довго та щасливо'," – додала Світлана у своєму пості в інстаграмі.

Анна Сагайдачна та Євген Третяк

Зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна після п'яти років шлюбу розлучилася з чоловіком, кінопродюсером Євгеном Третяком. Як з'ясувалося, акторка вже довгий час приховувала цю новину від своїх шанувальників.

Вона поділилася своїми переживаннями в пості, зазначивши, що довго відкладала цей пост – ще з минулого року. Анна висловила вдячність Євгену за їхнього сина і підкреслила, що не уявляє собі іншого батька для їхнього Тіми.

Я вдячна тобі за наш довгий шлях разом. І нехай далі ми крокуємо окремо, наш Тіма — це наш найбільший скарб і наш зв'язок назавжди,

– написала акторка.

Вона закінчила свій пост оптимістично, зазначивши, що "життя продовжується" і що "далі буде".