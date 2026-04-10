Не только Алексей Яровенко: какие известные актеры родились не в Украине, но выбрали жизнь именно здесь

В украинском киносообществе есть актеры, которые не родились в Украине, однако выбрали жить и строить свою карьеру именно здесь. Среди таких артистов – Алексей Яровенко, звезда сериала "Крепостная".

Он дал откровенное интервью Алине Доротюк, где объяснил свою позицию и рассказал о своем жизненном пути. В материале 24 Канала мы рассказываем о том, какие еще актеры родились не в Украине, но живут и работают именно здесь.

Какие известные актеры родились не в Украине, но строят свою жизнь здесь?

Алексей Яровенко – яркий пример того, что место рождения не всегда определяет, кем станет человек. Ведь немало тех, кто родился в Украине, предали свое государство: выехали за границу, продолжают общаться на русском языке и даже снимаются в пропагандистских проектах.

В то же время есть и совсем другие примеры – актеры, которые родились в других странах, но выбрали жизнь в Украине и всячески поддерживают украинских военных в борьбе за независимость. Более того, они отстаивают важность использования украинского языка в собственном государстве.

Среди них – Арам Арзуманян, Павел Вишняков и Мишель Андраде.

Арам Арзуманян родился в Азербайджане. Впоследствии вместе с семьей переехал в Армению, а в 1992 году – в Украину. Именно здесь он получил известность благодаря своим комедийным ролям в театре и кино. В частности, актер сыграл одну из главных ролей в фильме "Большие вуйки".

Павел Вишняков родом из Беларуси. Однако это не мешает ему сегодня занимать четкую проукраинскую позицию. Актер живет в Украине, свободно владеет украинским языком и активно снимается в отечественных фильмах и сериалах.

Среди его последних работ – лента "Конотопская ведьма". Также он активно помогает украинским военным и регулярно организовывает сборы в своих соцсетях.

Еще один пример – Мишель Андраде, которая родилась в Боливии, но реализовала себя в Украине. Сначала ей пришлось изучать русский, а впоследствии – украинский язык, которым сегодня она свободно владеет.

Артистка сыграла эпизодическую роль в популярном сериале Корона. Она живет в Киеве, строит карьеру, создает украиноязычные хиты и участвует в различных шоу, каждый раз демонстрируя уверенное владение украинским языком.

Полная противоположность: какие актеры родились в Украине и стали предателями?

В то же время не является секретом, что существуют и деятели с украинским паспортом, которые предали свою страну, выехав в Россию. В частности, это Оксана Байрак, Галина Безрук, Даня Вегас и другие.

Сегодня эти имена все чаще вспоминают в негативном контексте. Они живут в стране-агрессоре, участвуют в создании российских пропагандистских проектов и появляются на публичных мероприятиях в то время, когда их родные города подвергаются обстрелам.