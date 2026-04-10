Він дав відверте інтерв'ю Аліні Доротюк, де пояснив свою позицію та розповів про свій життєвий шлях. У матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо про те, які ще актори народилися не в Україні, але живуть і працюють саме тут.

Радимо "Плакала і пишалася": перші відгуки українських глядачів на пригодницький екшн "На драйві"

Які відомі актори народились не в Україні, але будують своє життя тут?

Олексій Яровенко – яскравий приклад того, що місце народження не завжди визначає, ким стане людина. Адже чимало тих, хто народився в Україні, зрадили свою державу: виїхали за кордон, продовжують спілкуватися російською мовою та навіть знімаються у пропагандистських проєктах.

Водночас є й зовсім інші приклади – актори, які народилися в інших країнах, але обрали життя в Україні та всіляко підтримують українських військових у боротьбі за незалежність. Ба більше, вони відстоюють важливість використання української мови у власній державі.

Серед них – Арам Арзуманян, Павло Вишняков та Мішель Андраде.

Арам Арзуманян народився в Азербайджані. Згодом разом із родиною переїхав до Вірменії, а у 1992 році – в Україну. Саме тут він здобув популярність завдяки своїм комедійним ролям у театрі та кіно. Зокрема, актор зіграв одну з головних ролей у фільмі "Великі вуйки".

Павло Вишняков родом із Білорусі. Однак це не заважає йому сьогодні займати чітку проукраїнську позицію. Актор живе в Україні, вільно володіє українською мовою та активно знімається у вітчизняних фільмах і серіалах.

Серед його останніх робіт – стрічка "Конотопська відьма". Також він активно допомагає українським військовим і регулярно організовує збори у своїх соцмережах.

Ще один приклад – Мішель Андраде, яка народилася в Болівії, але реалізувала себе в Україні. Спочатку їй довелося вивчати російську, а згодом – українську мову, якою сьогодні вона вільно володіє.

Артистка зіграла епізодичну роль у популярному серіалі Корона. Вона живе в Києві, будує кар'єру, створює україномовні хіти та бере участь у різноманітних шоу, щоразу демонструючи впевнене володіння українською мовою.

Повна протилежність: які актори народились в Україні і стали зрадниками?

Водночас не є секретом, що існують і діячі з українським паспортом, які зрадили свою країну, виїхавши до Росії. Зокрема, це Оксана Байрак, Галина Безрук, Даня Вегас та інші.

Сьогодні ці імена дедалі частіше згадують у негативному контексті. Вони живуть у країні-агресорці, беруть участь у створенні російських пропагандистських проєктів і з'являються на публічних заходах у той час, коли їхні рідні міста зазнають обстрілів.