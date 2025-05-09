Любовь победит: 3 популярные украинские актерские пары, которые поженились во время большой войны

Несмотря на войну в Украине и все попытки россиян уничтожить нашу жизнь, люди продолжают любить, рожать детей и строить будущее. Немало украинских детей родилось именно после начала большой войны.

В частности, после 24 февраля 2022 года поженились немало актеров. В материале Кино 24 мы собрали истории украинских звезд, которые создали семью в условиях полномасштабной войны.

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Егор Козлов и Юлия Буйновская

До свадьбы влюбленные встречались два года. Их знакомство состоялось на съемочной площадке, где между ними с первой встречи возникла симпатия. Уже через неделю после начала съемок они стали парой.

В 2022 году актеры официально оформили отношения, однако решили отказаться от традиционных свадебных нарядов. Вместо этого выбрали одежду в гармоничных, одинаковых цветах. После церемонии в ЗАГСе молодожены отправились на фотосессию по улицам Киева.

Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин

Таисия и Ярослав еще в 2022 году планировали узаконить свои отношения, однако из-за полномасштабной войны вынуждены были отложить празднование. В конце концов, пара решила не откладывать счастье на потом и официально стала семьей.

Вместо традиционных цветов и подарков молодожены попросили гостей поддержать благотворительный сбор на шлемы для ВСУ, который удалось успешно закрыть еще за несколько дней до свадьбы.

Анна Остапенко и Александр Невзоров

Анна Остапенко и Александр Невзоров поженились 18 июля, устроив современную и камерную свадьбу. В свой особый день пара решила сделать доброе дело – вместо традиционных подарков они попросили гостей перевести средства на помощь детям, пострадавших от войны в Украине.

Кстати, мы также собрали список актеров, которые развелись во время большой войны.