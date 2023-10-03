5 украинских актеров, которые построили карьеру в России, но вернулись

До начала полномасштабного вторжения многие фильмы и сериалы снимались в сотрудничестве Украины и России. К тому же многие украинские актеры принимали участие в съемках российских сериалов и даже строили там карьеру.

Так, 24 Канал собрал информацию о 5 популярных актерах, которые построили карьеру в России, однако сейчас поддерживают Украину. О Юрие Дяке, Миле Сивацкой, Владе Никитине и других – читайте дальше.

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Юрий Дяк

Несмотря на то, что актер в большинстве своем играет в театре и не так часто снимается, все равно многие зрители считают его российским актером. В частности, из-за того, что он сыграл главную роль в документальном фильме "Архимед. Повелитель чисел".

Но Юрий занимает четкую проукраинскую позицию и имеет звание Заслуженного артиста Украины. Его он получил в 2018 году. К тому же, в фильмографии Юрия есть и успешные украинские проекты. Например, в 2020 году он сыграл деревенского парня Ивана в сериале "Казаки. Абсолютно лживые истории". Также актер участвовал в ироническом сериале "Морская полиция. Черноморск".



Юрий Дяк / Фото с TET

Екатерина Кузнецова

Екатерина отметила свой дебют в кино, сыграв роль спортсменки в российском сериале "Возвращение Мухтара-2". В то же время широкое признание она получила благодаря съемкам в "Кухне", "Родкоме", "Знахаре", "Кто ты", "Бешеной свадьбе 2". Среди них русскими являются "Кухня" и "Родком".

Актриса поделилась, что в основном на съемочной площадке в Украине предпочитали россиян. Им не только предлагали лучшие роли, они также получали более высокие гонорары. В конце концов, это в 2011 году стало катализатором для переезда Кузнецовой в Россию. Там она прожила 13 лет.

Сейчас Екатерине стыдно, что не приняла решение покинуть Россию еще в 2014 году. Она говорила, что не понимала, насколько это серьезно и каковы последствия.

В то же время, с началом полномасштабного вторжения Екатерина заявила о своих намерениях продать имущество в стране-агрессорке и разорвать связи с Россией.



Екатерина Кузнецова / Фото из инстаграмма актрисы

Любава Грешнова

Актриса в 2012 году переехала в Москву, где активно развивала карьеру. Любава получила известность благодаря выдающимся ролям в нескольких фильмах, которые получили высокую оценку от зрителей. Некоторые из ее известных работ включают "Маршрут милосердия", "Соседи", "Любовь и немножко перца", "Огни большого города", "По закону", "Чудо", "Время грехов", "Дом для двоих", "Бывшая".

Любава отметила, что все украинское кинопроизводство за последние 10 лет – и после 2014 года, и до 23 февраля 2022 года – было совместимо с российским производством. Она стала заложницей обстоятельств. Однако актриса сообщила, это для нее это была только работа: "Я никак не относилась к России, и когда началась война, конечно, никаких вопросов, каких-то рефлексий по поводу того, чтобы там по чему-то скучать, или еще что-то – не было. Я совершенно спокойно закрыла для себя этот вопрос навеки. Стать персоной нон грата не боялась. Это даже честь для меня. Быть запрещенным в России сейчас – это круто".

Сегодня Любава волонтерит, гастролирует по Украине и миру со своими спектаклями. Так, 10 октября запланировано событие в Миргороде.



Любава Грешнова / Фото из инстаграмма актрисы

Влад Никитюк

Актер снимался во многих популярных сериалах, к тому же в фильмах и сериалах, созданных известными русскими режиссерами. Так, актер удачно сыграл свои роли в "Мажоре", в сериале "Се ля ви" и "Беззащитное сердце". Это побудило многих зрителей полагать, что Влад является русским актером. Однако он поддерживает Украину и украинцев и рассказывал, что всегда понимал, каковы россияне на самом деле, поэтому друзей среди них у него никогда не было. Также в своих интервью он подчеркивал, что пока идет полномасштабная война, для него не существует никаких - "хороших" или "плохих" - россиян.



Влад Никитюк / Фото с инстаграмма актера

Мила Сывацкая

Знаменитость на протяжении трех с половиной лет жила в России. Там она снималась в комедийном сериале "Гранд" и серии фильмов "Последний богатырь." Известно, что в 2017 году президент страны-агрессора Владимир Путин даже просмотрел последний и прокомментировал его, что на тот момент для актрисы было почетным и престижным.

Сейчас Мила Сивацкая признает свои ошибки и сожалеет о работе в России, но не стесняется ее. В своем интервью на ютуб-канале Алины Доротюк актриса рассказала, что она была безотчетной и думала о своей карьере, но после полномасштабного вторжения в Украину переосмыслила свою жизнь.



Мила Сывацкая / Фото с инстаграмма актрисы