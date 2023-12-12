Ранее уже упоминали, что среди таких знаменитостей Анна Кошмал, Мила Сывацкая и Екатерина Кистень. Узнайте в материале 24 Канала, кто еще попал в этот список

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Украинские актеры, о которых все думали, что они русские

Валерия Ходос

Украинская актриса участвовала как в украинских, так и в российских фильмах и сериалах. Валерию Ходос можно было увидеть в мелодрамах "Подари мне счастье", "Родная кровь", "Не зарекайся". Актриса завоевала огромное количество главных и эпизодических ролей.

Актриса родилась в Киеве, но до начала полномасштабной войны она не отказывалась от участия в съемках в Москве. По ее словам, тогда она принимала позицию, где карьера ставилась во главу угла. Она открыто осудила войну и прекратила работать в России.

Екатерина Варченко

В недавнем интервью Алине Доротюк Екатерина призналась, что получала бешеное количество хейта из-за того, что люди ошибочно полагали, что она – россиянка. Впрочем, актриса родом из Прилук, чем невероятно гордится.

Ранее, как сказала Екатерина, она снималась в совместных проектах с российскими актерами, приезжавшими в Украину работать. Впрочем, сама она никогда не ездила зарабатывать российские рубли, ведь всегда имела достаточно работы в Украине.

Екатерина Кузнецова

Украинская актриса жила и работала во многих российских проектах, в частности таких как "Кухня", "Знахарь" и "Вампиры средней полосы". Екатерина даже строит отношения с россиянином. Но после начала великой войны, они с мужем уехали из России и откровенно осудили российскую агрессию.

Кузнецова призналась, что в возрасте 22 лет, когда у нее появилась возможность сниматься в кино, она думала только о собственных амбициях. И только после начала полномасштабного вторжения поняла, как все серьезно.

Влад Никитюк

Актер родился в Киеве. Влад Никитюк принимал участие в съемке многих сериалов, среди которых были и создававшиеся российские режиссеры. В частности, он получил роли в мелодрамах "Мажор", "Се ля ви" и "Беззащитное сердце".

С 24 февраля 2022 года Никитюк писал многим русским знаменитостям, с которыми он раньше работал на одних площадках. Для Влада всегда было понятно, кто эти люди, потому актер признался, что всегда воздерживался от дружбы с россиянами.