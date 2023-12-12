Раніше вже згадували, що серед таких знаменитостей Анна Кошмал, Міла Сивацька та Катерина Кістень. Дізнайтесь у матеріалі 24 Каналу, хто ще потрапив до цього списку.

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Українські актори, про яких всі думали, що вони російські

Валерія Ходос

Українська акторка брала участь, як в українських, так і в російських фільмах і серіалах. Валерію Ходос можна було побачити у мелодрамах "Подаруй мені щастя", "Рідна кров", "Не зарікайся". Актриса здобула величезну кількість головних і епізодичних ролей.

Акторка народилася в Києві, але до початку повномасштабної війни вона не відмовлялася від участі у знімання у Москві. За її словами, тоді вона приймала позицію, де кар'єра ставилася на перше місце. Наразі вона відкрито засудила війну і припинила працювати в Росії.

Катерина Варченко

У нещодавньому інтерв'ю Аліні Доротюк Катерина зізналась, що отримувала шалену кількість хейту через те, що люди помилково вважали, що вона – росіянка. Утім, акторка родом із Прилук, чим неймовірно пишається.

Раніше, як сказала Катерина, вона знімалась у спільних проєктах з російськими акторами, які приїжджали в Україну працювати. Утім, сама вона ніколи не їздила заробляти російські рублі, адже завжди мала вдосталь роботи в Україні.

Катерина Кузнецова

Українська акторка жила та працювала у багатьох російських проєктах, зокрема, таких як "Кухня", "Знахар" і "Вампіри середньої смуги". Катерина навіть будує стосунки із росіянином. Але після початку великої війни, вони з чоловіком виїхали з Росії та відверто засудити російську агресію.

Кузнецова зізналась, що у віці 22 років, коли у неї з'явилась можливість зніматись в кіно, вона думала лише про власні амбіції. І лише після початку повномасштабного вторгнення зрозуміла, наскільки все серйозно.

Влад Нікітюк

Актор народився в Києві. Влад Нікітюк брав участь у знімання багатьох серіалів, серед яких були й ті, що створювали російські режисери. Зокрема, він отримав ролі в мелодрамах "Мажор", "Се ля ві" і "Беззахисне серце".

З 24 лютого 2022 року Нікітюк писав багатьом російським знаменитостям, з якими він раніше працював на одних майданчиках. Для Влада завжди було зрозуміло, хто ці люди, тому актор зізнався, що завжди утримувався від дружби з росіянами.