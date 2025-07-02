5 известных украинских актеров, которых ошибочно считали российскими артистами

До полномасштабной войны украинские актеры часто работали на российском рынке. Поэтому, после начала полномасштабного вторжения, многие зрители ошибочно считают их российскими.

Правда, они – украинцы по происхождению и своим сознательным патриотическим выбором. В материале Кино 24 рассказываем об этих актерах.

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Олег Савкин

Недавно Олег Савкин опубликовал тикток, в котором с юмором отметил: его часто ошибочно называют российским актером.

На самом деле Савкин – украинский актер театра и кино, заслуженный артист Украины. Он родился в Баку, а образование получил в Харьковском театральном институте. В его фильмографии – десятки заметных киноработ.

Екатерина Кузнецова

Сегодня Екатерина Кузнецова активно снимается в украинских сериалах. Среди самых известных – "Любовь и пламя", где актриса исполнила главную роль. Ранее она работала в России, в частности участвовала в популярных телепроектах. Поэтому некоторые до сих пор ошибочно считают ее российской актрисой.

Впрочем, сейчас Екатерина занимает четкую проукраинскую позицию – она без колебаний оставила РФ, живет в Украине, открыто говорит правду о войне и освещает преступления российских оккупантов.

София Стеценко

Софию Стеценко также ошибочно называли российской актрисой – все из-за ее роли в сериале "Сваты". В начале полномасштабной войны российские СМИ активно распространяли фейки о том, что София якобы переехала в Москву. Однако актриса опровергла эти слухи и четко заявила о своей проукраинской позиции.



София Стеценко / Фото из сети

Сейчас она проживает за границей, общается на украинском языке и учит его своего любимого. София признается, что ее единственная мечта – победа Украины над российским агрессором. Она также отмечает: никогда не стремилась строить жизнь в стране врага.

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Среди украинских актрис, которых также ошибочно называют российскими: Мила Сивацкая, Любава Грешнова и другие. Однако они – украинцы по паспорту и душой.