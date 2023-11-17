Среди украинских актеров, погибших из-за российской агрессии: Павел Ли, Алексей Хильский и другие. Они навсегда останутся в сердцах и в памяти украинских кинолюбов.

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Украинские актеры, погибшие из-за российской агрессии

Павел Ли

Российские военные застрелили актера во время оккупации Ирпеня 6 марта 2022 года. Важно сказать, что Павел не служил в территориальной обороне, а являлся гражданским волонтером. Актер работал в волонтерском штабе городского совета. В этом штабе они принимали звонки от людей, реагировали на разные критические ситуации, развозили гуманитарную помощь пожилым людям, больным, многодетным семьям, которые остались в городе и не могли позаботиться о себе. В ходе одной из задач Павла Ли расстреляли российские военные из стрелкового оружия.



Павел Ли / Фото из соцсетей

Алексей Хильский

Алексей погиб при выполнении боевого задания. Муж выполнял свою службу в составе 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ в должности главного сержанта взвода разведроты. Он участвовал в наступательных операциях в Херсоне, а также защищал города Бахмут и Соледарь. Этот защитник был ранен дважды, но после успешного лечения и восстановления снова возвращался на передовую. Но крайний случай ранения оказался для него смертельным.

Евгений Светличный

Актер, воплотивший образ Карася в "Носороге", погиб 19 июля 2023 года. Ему было всего 29 лет. Он и несколько его собратьев: Давид Ищенко, Владимир Паращишин, Алексей Найда, Юрий Криса – погибли во время боевого задания на Харьковском направлении.



Евгений Светличный / Фото из соцсетей

Филипп Виннер

Филиппу должно было исполниться всего 32 года. Актер присоединился к Вооруженным Силам Украины в самом начале полномасштабного российского вторжения и активно участвовал в защите востока Украины. В течение более полутора лет он отстаивал свою страну от российской агрессии, но крайний для Виннера бой с оккупантами привел к его смерти.

Ярослав Гаркавко

Комедийный актер, участник "Лиги Смеха" и ведущий Ярослав Гаркавко также погиб из-за российской агрессии. Гаркавко должен был праздновать свое 27-летие в декабре. Он являлся активным участником группы "ОГО" и выступал в международном театре абсурда "Воробушек".

На фронте погиб сын, друг, коллега, человек с очень доброй душой. Ярик, извини за все… Я до сих пор не могу поверить в то, что произошло… Сострадание родным… Вечная память! Слава Герою!",

– написал комик Игорь Ласточкин.



Ярослав Гаркавко / Фото из инстаграммы