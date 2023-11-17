Серед українських акторів, які загинули через російську агресію: Павло Лі, Олексій Хільський та інші. Вони назавжди залишаться в серцях і пам'яті українських кінолюбів.

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Українські актори, які загинули через російську агресію

Павло Лі

Російські військові застрелили актора під час окупації Ірпеня 6 березня 2022 року. Важливо сказати, що Павло не служив у територіальній обороні, а був цивільним волонтером. Актор працював у волонтерському штабі міської ради. У цьому штабі вони приймали дзвінки від людей, реагували на різні критичні ситуації, розвозили гуманітарну допомогу літнім людям, хворим, багатодітним сім'ям, які залишилися в місті й не могли про себе подбати. Під час одного із завдань Павла Лі розстріляли російські військові зі стрілецької зброї.



Павло Лі / Фото з соцмереж

Олексій Хільський

Олексій загинув під час виконання бойового завдання. Чоловік виконував свою службу у складі 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ на посаді головного сержанта взводу розвідроти. Він брав участь у наступальних операціях у Херсоні, а також захищав міста Бахмут і Соледар. Цей захисник був поранений двічі, але, після успішного лікування та відновлення, знову повертався на передову. Але крайній випадок поранення виявився для нього смертельним.

Євген Світличний

Актор, що втілив образ Карася в "Носорозі" загинув 19 липня 2023 року. Йому було всього 29 років. Він та декілька його побратимів: Давид Іщенко, Володимир Паращишин, Олексій Найда, Юрій Кріса – загинули під час бойового завдання на Харківському напрямку.



Євген Світличний / Фото з соцмереж

Філіп Віннер

Філіпу мало виповнитись всього 32 роки. Актор приєднався до Збройних Сил України на самому початку повномасштабного російського вторгнення й активно брав участь у захисті сходу України. Протягом понад півтора року він відстоював свою країну від російської агресії, але крайній для Віннера бій з окупантами призвів до його смерті.

Ярослав Гаркавко

Комедійний актор, учасник "Ліги Сміху" і ведучий Ярослав Гаркавко також загинув через російську агресію. Гаркавко мав святкувати своє 27-річчя в грудні. Він був активним учасником групи "ОГО" та виступав у міжнародному театрі абсурду "Воробушек".

На фронті загинув син, друг, колега, людина з дуже доброю душею. Ярік, пробач за все… Я досі не можу повірити в те, що сталося… Співчуття рідним…Вічна пам'ять! Слава Герою!",

– написав комік Ігор Ласточкін.



Ярослав Гаркавко / Фото з інстаграму