4 известных украинских актера, которые получили повестку от военкомата

Украинские актеры активно поддерживают нашу армию в борьбе за победу. Кто-то оказывает финансовую поддержку, перечисляя средства на нужды армии, покупая необходимое оборудование и средства защиты. Другие актеры выбрали еще более решительный путь и стали в ряды Вооруженных Сил Украины.

Их пример вдохновляет многих и показывает, что защита Родины – дело каждого гражданина. Читайте в материале Кино 24 о том, какие украинские актеры получили повестку в армию и служат ли они сейчас в армии.

Смотрите также Сделают вечер уютным: 2 мультфильма, которые можно посмотреть вместе с детьми

Дмитрий Сова

Актер рассказывал, что с начала полномасштабного российского вторжения он много раз посещал военкомат. Однако каждый раз, когда узнавали о его профессии, ему советовали подождать своей очереди.

Только в конце июня ему позвонили и сообщили, что выписали повестку. Сразу после этого Сова присоединился к защите Украины на фронте.

Тарас Цимбалюк

Цимбалюк сообщил, что получил повестку в военкомат и успешно прошел медицинский осмотр. Сейчас он ждет своей очереди. Актер откровенно поделились, что волнуется относительно возможного призыва на фронт, поскольку совсем не имеет знаний и опыта в этой сфере.

Однако, Цимбалюк отметил, что если его направят на обучение, он выполнит свой гражданский долг. Сейчас актер не находится на фронте, но активно помогает другими способами.

Ярослав Бескоровайный

Ярослав Безкоровайный переехал в Бережаны. Поскольку театр, в котором он выступал, временно не работает, он решил заняться волонтерской деятельностью и готовится присоединиться к войску.

Вместе со своими коллегами он организовал благотворительный аукцион, где актеры продают ценные для них вещи, чтобы собрать средства на приобретение автомобилей и карет скорой помощи.

Ярослав также признался, что уже получил повестку и сейчас ждет звонка от военкомата.

Роман Семисал

Актер не стал ждать призыва и еще в 2014 году позвонил на "горячую линию" Министерства обороны, заявив: "Хочу на фронт!". Там ему посоветовали обратиться в военкомат по месту жительства. В Киеве ему отказали и направили в военкомат по месту регистрации – в Днепропетровскую область.

Узнав, что он музыкант по специальности, иронично заметили, что на войне нужны танкисты, артиллеристы, снайперы, но не музыканты. Однако, из-за катастрофической нехватки бойцов, ему разрешили пройти медицинскую комиссию, хотя и без гарантии призыва на передовую. Уже через две недели он получил повестку.

Эти и другие известные личности оказывают помощь Силам обороны страны, каждый из них выбирает собственный путь.