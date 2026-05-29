Их просто не узнать: как украинские актеры выглядели в школьные годы

Во многих учебных заведениях учебный год пришел к завершению. Прозвенел последний звонок и все школьники ушли на заслуженный отдых.

В свое время и украинские актеры грызли гранит науки и надевали школьную форму. В материале 24 Канала покажем, как они выглядели в школьные годы.

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк – украинский актер театра и кино. Вы могли видеть его в фильмах "Когда ты выйдешь замуж?" и "Когда ты расстанешься", а также в сериалах "Женский доктор. Новая жизнь", "Поймать Кайдаша", "Любовь и пламя" и многих других.

За годы своего становления актер заметно изменился и возмужал. Однако есть кое-что неизменное – его голливудская улыбка, которая оставалась с ним и в юности, и сегодня.



Тарас Цимбалюк в школьные годы / Фото из архива актера

Анастасия Цимбалару

Настя Цимбалару – известная украинская актриса, которую мы привыкли видеть на экранах. Однако когда-то она также была школьницей, носила форму, изучала алгебру, геометрию и вряд ли могла представить, что однажды станет любимицей миллионов зрителей. Вот как актриса выглядела в школьные годы:



Анастасия Цимбалару в школьные годы / Фото из архива актрисы

Антонина Хижняк

Харизму Антонины Хижняк трудно не заметить даже на детских фото. Сегодня она успешно строит актерскую карьеру и появляется в большом количестве фильмов и сериалов.

Среди новейших проектов – "Ключи от правды" и "Подмена". Актриса воплощает совершенно разных персонажей, однако есть то, что остается неизменным и в ее героинях, и на детских фото – уверенный взгляд.



Антонина Хижняк в школьные годы / Фото из архива актрисы

Владимир Кравчук

Вы можете знать этого актера как главного героя нашумевшего украинского фильма "Ты – космос". Владимир Кравчук сегодня является не только актером, но и военнослужащим. В детстве он вряд ли мог представить себе такое будущее, однако сегодня достойно защищает страну от российских оккупантов. Вот как актер выглядел в детстве:



Владимир Кравчук в школьные годы / Фото из архива актера

Наталья Денисенко

То, что отличает эту актрису, – ее неудержимая энергия. Наталка Денисенко сегодня постоянно находится в центре внимания, строит карьеру на сцене театра и съемочных площадках. Актриса продолжает, как и в детстве, улыбаться и дарить зрителям свое творчество. Вот как Денисенко выглядела в школьные годы:



Наталья Денисенко в школьные годы / Фото из архива актрисы

Олег Маслюк

Олег Маслюк – звезда украинского фильма "Родительские сборы". Впрочем, актер не понаслышке знает, что такое ждать родителей после школьных сборов, ведь когда-то и сам был школьником. Вот как он выглядел в тот период:



Олег Маслюк / Фото из архива актера

Сегодня – день, когда ученики уходят на заслуженный отдых, завершают еще один этап своего обучения, а выпускники ступают на новую тропу взрослой жизни. Но школьные годы навсегда остаются в памяти.

Поэтому, если вы до сих пор этого не сделали, откройте свой альбом с детскими фотографиями и вспомните, какими были именно вы в школьные годы.