Не только Галина Безрук: украинские актрисы, которые оказались предательницами

Полномасштабное вторжение уже окончательно показало истинные лица известных людей. Некоторые знаменитости отказались от карьеры в России и поддержали Украину, а другие оказались предателями.

24 Канал расскажет об украинских актрисах, которые предали Украину. Они продолжают жить и работать в России, пока россияне убивают украинцев, запускают ракеты и дроны по нашим городам и селам.

Какие украинские актрисы оказались предательницами?

Галина Безрук

Галина Безрук родилась в городе Краматорск Донецкой области. Она получила известность благодаря таким украинским сериалам: "Домик на счастье", "Последний москаль" и "Слуга народа".

Актриса уже давно живет и работает в России, в частности играет в театре. Даже начало полномасштабного вторжения не изменило ее позицию. Безрук замалчивает войну и к тому же дважды выходила замуж за россиян: ее первый муж – актер Артем Алексеев, а второй – дирижер Арсентий Ткаченко.

Галина Безрук / Фото из инстаграма актрисы

Оксана Байрак

Оксана Байрак – телеведущая, режиссер и актриса, которая родилась в Симферополе. Еще до начала российско-украинской войны она продемонстрировала свою пророссийскую позицию.

Байрак осудила Революцию Достоинства, а после аннексии Крыма в 2024 году переехала в Россию. Актриса открыто поддерживает войну и российского диктатора Владимира Путина.

Оксана Байрак / Фото из инстаграма актрисы

Антонина Паперная

Антонина Паперная – дочь легендарных украинских актеров: Ольги Сумской и Евгения Паперного. Она уже много лет живет в Москве и молчит о войне. Более того, предательница замужем за российским актером Владимиром Ягличем, с которым воспитывает дочь Еву и сына Даниила. Из-за позиции Антонины Сумскую часто критикуют.

В 2024 году вышел российский сериал "Постучись в мою дверь в Москве", в котором снялась и Паперная. Это адаптация известного турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Также известно, что предательница сыграла в другом российском сериале – "Холодное блюдо".

Ольга Сумская и Антонина Паперная / Фото из инстаграма Паперной

