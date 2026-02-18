24 Канал розповість про українських акторок, які зрадили Україну. Вони продовжують жити та працювати в Росії, поки росіяни вбивають українців, запускають ракети й дрони по наших містах і селах.
До речі Де зараз уродженка Краматорська Галина Безрук, яка мовчить про війну в Україні
Які українські акторки виявились зрадницями?
Галина Безрук
Галина Безрук народилася у місті Краматорськ Донецької області. Вона здобула популярність завдяки таким українським серіалам: "Будиночок на щастя", "Останній москаль" і "Слуга народу".
Акторка вже давно живе і працює в Росії, зокрема грає у театрі. Навіть початок повномасштабного вторгнення не змінив її позицію. Безрук замовчує війну і до того ж двічі виходила заміж за росіян: її перший чоловік – актор Артем Алексєєв, а другий – диригент Арсентій Ткаченко.
Галина Безрук / Фото з інстаграму акторки
Оксана Байрак
Оксана Байрак – телеведуча, режисерка та акторка, яка народилась у Сімферополі. Ще до початку російсько-української війни вона продемонструвала свою проросійську позицію.
Байрак засудила Революцію Гідності, а після анексії Криму у 2024 році переїхала до Росії. Акторка відкрито підтримує війну та російського диктатора Володимира Путіна.
Оксана Байрак / Фото з інстаграму акторки
Антоніна Паперна
Антоніна Паперна – донька легендарних українських акторів: Ольги Сумської та Євгена Паперного. Вона вже багато років живе у Москві та мовчить про війну. Ба більше, зрадниця одружена з російським актором Володимиром Ягличем, з яким виховує доньку Єву та сина Данила. Через позицію Антоніни Сумську часто критикують.
У 2024 році вийшов російський серіал "Постукай в мої двері в Москві", в якому знялась і Паперна. Це адаптація відомого турецького серіалу "Постукай і мої двері". Також відомо, що зрадниця зіграла в іншому російському серіалі – "Холодное блюдо".
Ольга Сумська та Антоніна Паперна / Фото з інстаграму Паперної
Які ще актори зрадили Україну?
Мирослава Карпович – зірка серіалу "Татусеві дочки". Вона родом з міста Бердянськ Запорізької області, проте вже давно обрала Росію.
Віталій Гогунський – російський актор українського походження, найбільш відомий за роллю Кузі в серіалі "Універ". Він відкрито підтримує війну та путінський режим. У 2025 році Гогунського заочно засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.