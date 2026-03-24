За последние годы в Украине появилось немало действительно качественных проектов, которые уже успели завоевать любовь зрителей. В материале 24 Канала мы рассказываем, какие украинские детективные сериалы стоит посмотреть каждому поклоннику жанра.

Какие украинские детективные сериалы посмотреть вечером?

"Ключи от правды"

Один из самых популярных украинских детективных сериалов – лента 2025 года "Ключи от правды". Главные роли в сериале исполнили Антонина Хижняк и Сергей Стрельников, что придало проекту еще большей популярности.

Сериал рассказывает историю, в которой личная трагедия перерастает в настоящее расследование: Валерия вынуждена оставить службу после того, как ее брата обвиняют в преступлении уже после его смерти. Устроившись администратором в отеле "Либерти", она одновременно ищет собственные ключи к правде.

"Ключи от правды": смотрите сериал онлайн

"Тихая Нава"

Один из самых успешных современных украинских сериалов – "Тихая Нава" – детективный проект из восьми эпизодов в жанре true crime.

Это первый украинский сериал такого формата, который получил значительную популярность среди зрителей. Он рассказывает о расследовании серии изнасилований и убийств в провинциальном городке.

Сериал выйдет на стриминговой платформе Netflix уже 1 апреля 2026 года.

"Тихая Нава": смотрите онлайн трейлер сериала

"Следователь"

Еще один любимый украинский сериал – "Следователь". История о женщине, которая, потеряв всех родных, переезжает из столицы в маленький городок, чтобы начать жизнь с чистого листа: карьеру, личную жизнь и борьбу за справедливость. Главную роль исполнила Анастасия Цимбалару.

"Следователь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Парочка следователей"

"Парочка следователей" – украинский сериал, в котором одну из главных ролей сыграла Юлия Буйновская. Вскоре состоится премьера долгожданного второго сезона.

Сериал рассказывает о девушке Соне, которая устраивается в отдел особо опасных преступлений. Вместе со своей командой она берется за самые сложные дела, которые кажутся невозможными.

"Парочка следователей": смотрите онлайн трейлер сериала

Параллельно с работой Соня переживает различные перипетии личной жизни. Каждая новая серия предлагает зрителю новые испытания, преступления и расследования.