За останні роки в Україні з'явилося чимало справді якісних проєктів, що вже встигли завоювати любов глядачів. У матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо, які українські детективні серіали варто подивитися кожному шанувальнику жанру.

Які українські детективні серіали подивитись ввечері?

"Ключі від правди"

Один із найпопулярніших українських детективних серіалів – стрічка 2025 року "Ключі від правди". Головні ролі у серіалі виконали Антоніна Хижняк та Сергій Стрельніков, що додало проєкту ще більшої популярності.

Серіал розповідає історію, у якій особиста трагедія переростає у справжнє розслідування: Валерія змушена залишити службу після того, як її брата звинувачують у злочині вже після його смерті. Влаштувавшись адміністратором у готелі "Ліберті", вона водночас шукає власні ключі до правди.

"Тиха Нава"

Один із найуспішніших сучасних українських серіалів – "Тиха Нава" – детективний проєкт із восьми епізодів у жанрі true crime.

Це перший український серіал такого формату, який здобув значну популярність серед глядачів. Він розповідає про розслідування серії зґвалтувань та вбивств у провінційному містечку.

Серіал вийде на стримінговій платформі Netflix уже 1 квітня 2026 року.

"Слідча"

Ще один улюблений український серіал – "Слідча". Історія про жінку, яка, втративши всіх рідних, переїжджає зі столиці до маленького містечка, щоб почати життя з чистого аркуша: кар'єру, особисте життя та боротьбу за справедливість. Головну роль виконала Анастасія Цимбалару.

"Парочка слідчих"

"Парочка слідчих" – український серіал, у якому одну з головних ролей зіграла Юлія Буйновська. Незабаром відбудеться прем'єра довгоочікуваного другого сезону.

Серіал розповідає про дівчину Соню, яка влаштовується у відділ особливо небезпечних злочинів. Разом зі своєю командою вона береться за найскладніші справи, які здаються неможливими.

Паралельно з роботою Соня переживає різні перипетії особистого життя. Кожна нова серія пропонує глядачеві нові випробування, злочини та розслідування.