24 Канал выбрал несколько украинских детективных сериалов, которые понравятся любителям этого жанра.

"К.О.Д."

Рейтинг IMDb: 5,8

В центре сериала – работа спецподразделения, который расследует самые сложные и запутанные преступления. Каждое дело – это не просто поиск виновного, а погружение в мотивы, психологию и скрытые связи между людьми. Параллельно с расследованиями раскрываются личные истории самих следователей: их страхи, конфликты и моральные дилеммы.

"К.О.Д.": смотрите онлайн трейлер сериала

"ДВРЗ против шпиона"

Рейтинг IMDb: –

Это продолжение культового сериала "Участковый с ДВРЗ". В новой истории – участковые Бондарь и Дзюба узнают, что кому-то из них придется уйти на пенсию, а в их команде появится молодой амбициозный напарник Антон Довгий. И участок ДВРЗ окажется в центре международного скандала. На районе похитили британского дипломата, который похож с участковым Дзюбой, как брат-близнец.

Отметим, что это новый 4-серийный сериал, который выйдет вскоре. В соцсетях сообщили, что съемки уже завершены. Интересно, что в сериале сын Вячеслава Довженко сыграет вместе с отцом.

"Реванш"

Рейтинг IMDb: –

В центре сюжета – Валентина, талантливая и целеустремленная молодая женщина, которая стремится реализовать себя в науке. Но ее жизнь резко меняется, когда она оказывается втянутой в опасную игру интриг, предательства и манипуляций. Накануне своего 23-го дня рождения героиня узнает, что люди, которым она больше всего доверяла, способны на коварные поступки.

Сфабрикованные обвинения лишают Валентину всего, что было для нее важным: любви, дома, репутации и поддержки близких. Оставшись один на один с несправедливостью, она вынуждена начать борьбу за правду, собственное достоинство и право на счастье.

Главные роли в сериале исполнили: Анна Сердюк, Евгений Лесничий, Клавдия Дрозд, Александр Соколов, Алексей Нагрудный, Дарья Трегубова, Валентин Томусяк и другие.

"Реванш": смотрите онлайн трейлер сериала

"Следователь"

Рейтинг IMDb: –

Яся с самого детства отличалась феноменальной памятью и интуицией, поэтому и пошла в правоохранительные органы. Девушка и ее брат Костя выросли без отца. Мать по неизвестным причинам упорно скрывала, кто является родным папой ее детей. И с каждым годом их все труднее было сдержать в стремлении узнать больше об этом человеке.

Когда мама уходит из жизни, Яся и Костя решают возобновить поиски отца и наталкиваются на след мужчины, который признал отцовство, но участвовать в жизни детей отказался. Но Асю не покидает интуитивное ощущение, что что-то здесь не так.

"Следователь": смотрите онлайн трейлер сериала

Недавно мы рассказывали, где снимали популярный украинский детективный триллер "Тихая Нава".