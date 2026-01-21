24 Канал расскажет о сюжетах одних из лучших украинских сериалов, от которых не сможете оторваться во время просмотра.
"Художник"
Рейтинг IMDb: –
История разворачивается в наши дни. Дмитрия Сокорука – майора, находят в машине коллаборанта после почти трех лет загадочного исчезновения. Мужчина не помнит где он был и что случилось.
Однако плен оставил странные последствия: он начинает рисовать сцены преступлений, которые впоследствии происходят в реальности.
"Художник": смотрите онлайн трейлер сериала
"Молчание"
Рейтинг IMDb: 7,6
События разворачиваются сразу в двух странах – Украине и Хорватии. Главная героиня – жена влиятельного хорватского предпринимателя и руководитель благотворительного фонда Ольга узнает об исчезновении своей племянницы в Киеве. Она отправляется на поиски девушки, а след приводит ее аж в хорватский город Осиек.
Там она знакомится с местным полицейским Владимиром и журналистом Стрибором. Оказывается, что мужчины также расследуют исчезновение молодых девушек. Совместные усилия дают результат. Они узнают, что местный криминалитет зарабатывает на сексуальном рабстве и похищает для этого юных украинок.
Что важно, история основана на реальных событиях.
"Молчание": смотрите онлайн трейлер сериала
"Перевозчица"
Рейтинг IMDb: 7,1
События разворачиваются в начале полномасштабной войны. Психолог Лидия с первого дня решает изменить свою деятельность и становится перевозчицей. На своем автомобиле Skoda она оказывает помощь людям, которые вынуждены покинуть свои дома и ищут родных или отправляются в безопасные места.
Каждая серия – это новая история.
"Перевозчица": смотрите онлайн трейлер сериала
