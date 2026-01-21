24 Канал розкаже про сюжети одних із найкращих українських серіалів, від яких не зможете відірватись під час перегляду.

Може зацікавити Що подивитися без світла: 3 фільми для покращення настрою

"Митець"

Рейтинг IMDb: –

Історія розгортається в наші дні. Дмитра Сокорука – майора, знаходять в автівці колаборанта після майже трьох років загадкового зникнення. Чоловік не пам'ятає де він був і що трапилось.

Однак полон залишив дивні наслідки: він починає малювати сцени злочинів, які згодом відбуваються в реальності.

"Митець": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Зломовчання"

Рейтинг IMDb: 7,6

Події розгортаються одразу у двох країнах – Україні та Хорватії. Головна героїня – дружина впливового хорватського підприємця й керівниця доброчинного фонду Ольга дізнається про зникнення своєї племінниці в Києві. Вона вирушає на пошуки дівчини, а слід приводить її аж до хорватського міста Осієк.

Там вона знайомиться з місцевим поліціянтом Володимиром і журналістом Стрібором. Виявляється, що чоловіки також розслідують зникнення молодих дівчат. Спільні зусилля дають результат. Вони дізнаються, що місцевий криміналітет заробляє на сексуальному рабстві й викрадає для цього юних українок.

Що важливо, історія заснована на реальних подіях.

"Зломовчання": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Перевізниця"

Рейтинг IMDb: 7,1

Події розгортаються на початку повномасштабної війни. Психологиня Лідія з першого дня вирішує змінити свою діяльність і стає перевізницею. На своєму автомобілі Skoda вона надає допомогу людям, які змушені залишити свої домівки й шукають рідних або вирушають у безпечні місця.

Кожна серія – це нова історія.

"Перевізниця": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також рекомендуємо добірку нових українських серіалів, які не можна пропустити.