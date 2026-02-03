Мы научились видеть красоту в повседневности: в хоре коммунальщиков, в ожесточенной борьбе за цветущий сад посреди многоэтажек или в буднях самопровозглашенных шерифов. 24 Канал собрали топ-5 живых и ироничных документальных фильмов о настоящей Украине, которые влюбляют в жизнь – несмотря на все.

Какие документальные фильмы стоит увидеть каждому?

"Поет Ивано-франковсктеплокоммунэнерго" (2019)

Как превратить изнурительную борьбу с прорывами труб и устаревшими котлами в высокое искусство? Режиссер Надежда Парфан нашла ответ в коридорах коммунальной службы своего родного города Ивано-Франковск.

В центре истории – Иван Васильевич, многолетний председатель профсоюза "Ивано-франковсктеплокоммунэнерго", чьей миссией является не только теплая вода в домах горожан, но и организация репетиций любительского хора, в котором диспетчеры и слесари поют народные песни. Музыкальное полотно фильма, созданное композитором Маргаритой Куличевой (Grisly Faye), искусно переплетает звуки производственных цехов с хоровым многоголосием.

"Поет Ивано-франковсктеплокоммунэнерго": смотрите онлайн трейлер фильма

"Поет Ивано-франковсктеплокоммунэнерго" – невероятно ироничная, но полна любви история о том, как искусство становится для коммунальщиков спасением от профессионального выгорания, даже когда на фоне очередного отопительного сезона в кабинете руководства разрывается телефон от жалоб.

Лента "Поет Ивано-франковсктеплокоммунэнерго" фактически стала едва ли не первым украинским документальным фильмом, который действительно собрал зрителей в кинотеатрах, и не благодаря мощному промо, а исключительно через "сарафанное радио".

"Цветы Украины" (2024)

Главная героиня этого фильма, 67-летняя Наталья – живое олицетворение термина "непоколебимость". Эта всегда улыбчивая женщина живет в частном доме, который чудом сохранился в каменных высотных джунглях киевского района Позняки. Дом имеет небольшой участок, который Наталья превратила в волшебный сад. И когда на этот клочок цветущей земли посягают мощные застройщики, а рядом начинается строительство магистрали, Наталья вступает в неравную отчаянную борьбу.

"Цветы Украины": смотрите онлайн трейлер фильма

Режиссер Аделина Борец создала не просто документальный портрет, а настоящий экзистенциальный вестерн в сердце современного Киева. Лента поражает эмоциональной амплитудой: от забавных бытовых споров до щемящего осознания хрупкости нашего мира, особенно когда в историю врывается полномасштабная война.

Мировая премьера фильма состоялась на престижном фестивале Locarno Film Festival, на Варшавском международном кинофестивале лента получила награду за лучший документальный фильм, а в Украине фильм о том, как частное пространство одного человека превращается в символ общенационального сопротивления, стал фаворитом зрительских симпатий на фестивале Docudays UA.

"Санаторий" (2025)

Эта лента – удивительный пример того, как посторонний взгляд может разглядеть магию там, где мы привыкли видеть только быт. Хотя "Санаторий", создан в копродукции Ирландии, Украины и Франции, официально считается именно ирландским фильмом, он насквозь пропитан украинским солнцем и соленым воздухом нашей Одесской области.

Камера переносит нас в коридоры легендарного "Куяльника" – огромного сооружения 1970-х, где время будто остановилось. Пока совсем рядом эхом отдаются звуки великой войны, здесь продолжается своя параллельная жизнь: персонал неутомимо готовит целебные грязи, а тысячи посетителей ищут исцеления, надежды и даже новой любви.

Это тонкая и ироничная документальная комедия о неистребимой вере человека в омоложение и способность находить покой даже в самых причудливых местах и в самые причудливые времена.

"Санаторий": смотрите онлайн трейлер фильма

Лента начала свой путь с престижного фестиваля CPH:DOX в Копенгагене и швейцарского Visions du Réel. В Украине фильм покорил зрителей на Docudays UA, однако самым большим признанием стало решение Ирландии выдвинуть "Санаторий" на премию Оскар в категории "Лучший международный фильм".

Это уникальный случай, когда история об украинском оздоровительном центре становится глобальным символом держания за жизнь, доказывая, что настоящая человеческая искренность не имеет границ, а одесская "черная грязь" способна лечить не только тело, но и уставшую душу.

"Украинские шерифы" (2015)

События фильма режиссера Романа Бондарчука разворачиваются в отдаленном южном селе Старая Збурьевка, где из-за отсутствия правоохранителей местная община берет судьбу в собственные руки. Главные герои – двое самопровозглашенных "шерифов", Виктор и Володя, на старых желтых "Жигулях" ежедневно патрулируют окрестности, разбирая семейные распри, мелкие кражи и даже спасая утопленников.

Съемки фильма продолжались в течение четырех лет, а по их окончанию в 2015 году главных героев ленты, Виктора Кривобородько и Владимира Рудьковского, были избраны депутатами сельского совета.

"Украинские шерифы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Украинские шерифы" – невероятно живая, наполненная степным солнцем и народным юмором история, которая на фоне общенациональных потрясений и начала войны на Востоке Украины становится мощной метафорой самоорганизации людей.

Лента была официально выдвинута от Украины на премию Оскар в категории "Лучший фильм на иностранном языке" и получила награду на самом престижном фестивале документального кино в мире – IDFA (Амстердам), где "Украинские шерифы" получили Специальный приз жюри.

"Игра на перехват" (2025)

Как совместить в одном кадре солнечные футбольные поля летних Олимпийских игр во Франции и ночное украинское небо, разрезанное прожекторами ПВО? Режиссер Владимир Мула, первый украинец, удостоенный престижной американской награды Sports Emmy Awards, создает уникальное документальное полотно, где футбольная терминология приобретает жизненно важное значение.

В центре сюжета – реальная история родных братьев Михайленко: пока младший, Николай, борется за мяч в составе Олимпийской сборной Украины по футболу, старший, Сергей, выслеживает вражеские дроны как командир мобильной огневой группы. Это фильм о двух совершенно разных, но неразрывно связанных мирах, где каждый герой выполняет свой "перехват" ради общей победы.

"Игра на перехват": смотрите онлайн трейлер фильма

Особенность ленты заключается в ее абсолютной аутентичности: здесь нет прописанных реплик – только искренние, спонтанные разговоры между солдатами и спортсменами, зафиксированы камерой в том числе и вблизи зон активных боевых действий. Владимир Мула, известный по успешным проектам "ЮКИ" и "Нация футбола", на этот раз предлагает зрителю эмоциональные качели между стадионным драйвом и фронтовым напряжением.

Этот фильм уже успел стать событием на Одесском международном кинофестивале, а в широком украинском прокате "Игра на перехват" стартует 19 февраля.