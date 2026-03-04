Уже этой весной украинцев ждет много кинопремьер. Например, 1 марта состоялась премьера романтического фильма-фэнтези "Мавка. Настоящий миф" от режиссера Екатерины Царик, который уже активно обсуждают в сети.

В материале 24 Канала читайте, о чем лента "Мавка. Настоящий миф", а также узнавайте, какие еще украинские фильмы выйдут в кинотеатрах весной 2026 года.

Какие украинские фильмы выйдут в кинотеатрах весной 2026 года?

"Мавка. Настоящий миф"

Премьера: 1 марта 2026 года

События фильма разворачиваются в современном мире, где раз в четыре года появляются мавки и русалки. В это время в лес прибывают студенты-биологи, чтобы провести научную экспедицию. Один из них, Лукьян, неожиданно встречает Мавку и даже не догадывается, что это мифическое существо, а она влюбляется в парня.

"Мавка. Настоящий миф": смотрите онлайн трейлер фильма

"Когда ты расстанешься?"

Премьера: 12 марта 2026 года

Это продолжение комедии 2025 года "Когда ты выйдешь замуж?", в котором снялись популярные украинские актеры: Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Антонина Хижняк и Анастасия Цимбалару.

По сюжету, свадьба мечты неожиданно превращается в хаос, когда жених загадочно исчезает. В то же время становится известно о похищении легендарного бриллианта. Оказывается, что эти события связаны между собой.

"Когда ты расстанешься?": смотрите онлайн трейлер фильма

"На драйве"

Премьера: 9 апреля 2026 года

События фильма происходят в прифронтовом Харькове. Компания друзей находит брошенные авто в торговом центре, который закрыли из-за войны, и устраивает нелегальные гонки в подземном паркинге.

"На драйве": смотрите онлайн трейлер фильма

"Киллхаус"

Премьера: 23 апреля 2026 года

Фильм снят на основе реальной истории о первом в мире спасении с помощью дронов. Спецподразделения 3 ОШБр, СБУ и ГУР проводят спасательную операцию, в центре которой оказывается гражданская семья и американская журналистка.

"Киллхаус": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие иностранные фильмы выйдут в марте 2026 года?