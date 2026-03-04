Какие украинские фильмы выйдут в кинотеатрах весной 2026 года
- Весной 2026 года в кинотеатрах покажут несколько украинских фильмов, включая "Мавка. Настоящий миф", "Когда ты расстанешься?", "На драйве" и "Киллхаус".
- "Мавка. Настоящий миф" рассказывает о встрече студента-биолога с мифическим существом, "Когда ты расстанешься?" – о хаосе на свадьбе из-за исчезновения жениха, "На драйве" – о нелегальных гонках в Харькове, а "Киллхаус" – о спасательной операции с дронами.
Уже этой весной украинцев ждет много кинопремьер. Например, 1 марта состоялась премьера романтического фильма-фэнтези "Мавка. Настоящий миф" от режиссера Екатерины Царик, который уже активно обсуждают в сети.
В материале 24 Канала читайте, о чем лента "Мавка. Настоящий миф", а также узнавайте, какие еще украинские фильмы выйдут в кинотеатрах весной 2026 года.
Не пропустите Не только "Буремный перевал": самые ожидаемые экранизации 2026 года
Какие украинские фильмы выйдут в кинотеатрах весной 2026 года?
"Мавка. Настоящий миф"
- Премьера: 1 марта 2026 года
События фильма разворачиваются в современном мире, где раз в четыре года появляются мавки и русалки. В это время в лес прибывают студенты-биологи, чтобы провести научную экспедицию. Один из них, Лукьян, неожиданно встречает Мавку и даже не догадывается, что это мифическое существо, а она влюбляется в парня.
"Мавка. Настоящий миф": смотрите онлайн трейлер фильма
"Когда ты расстанешься?"
- Премьера: 12 марта 2026 года
Это продолжение комедии 2025 года "Когда ты выйдешь замуж?", в котором снялись популярные украинские актеры: Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Антонина Хижняк и Анастасия Цимбалару.
По сюжету, свадьба мечты неожиданно превращается в хаос, когда жених загадочно исчезает. В то же время становится известно о похищении легендарного бриллианта. Оказывается, что эти события связаны между собой.
"Когда ты расстанешься?": смотрите онлайн трейлер фильма
"На драйве"
- Премьера: 9 апреля 2026 года
События фильма происходят в прифронтовом Харькове. Компания друзей находит брошенные авто в торговом центре, который закрыли из-за войны, и устраивает нелегальные гонки в подземном паркинге.
"На драйве": смотрите онлайн трейлер фильма
"Киллхаус"
- Премьера: 23 апреля 2026 года
Фильм снят на основе реальной истории о первом в мире спасении с помощью дронов. Спецподразделения 3 ОШБр, СБУ и ГУР проводят спасательную операцию, в центре которой оказывается гражданская семья и американская журналистка.
"Киллхаус": смотрите онлайн трейлер фильма
Какие иностранные фильмы выйдут в марте 2026 года?
"Хамнет" (5 марта) – драматический фильм об Уильяме Шекспире и его жене Агнес Хэтэуэй, которые теряют единственного сына Хамнета.
"Кутюр" (5 марта) – лента о трех женщинах, которые оказываются на Неделе моды в Париже и переживают жизненные испытания.
"Воспоминания о нем" (12 марта) – экранизация романа Коллин Гувер. Это рассказ о Кенне Ровен, которая вышла из тюрьмы и пытается наладить свою жизнь.