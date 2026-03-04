У матеріалі 24 Каналу читайте, про що стрічка "Мавка. Справжній міф", а також дізнавайтеся, які ще українські фільми вийдуть в кінотеатрах навесні 2026 року.

Не пропустіть Не лише "Буремний перевал": найочікуваніші екранізації 2026 року

Які українські фільми вийдуть в кінотеатрах навесні 2026 року?

"Мавка. Справжній міф"

Прем'єра: 1 березня 2026

Події фільму розгортаються у сучасному світі, де раз на чотири роки з'являються мавки та русалки. У цей час до лісу прибувають студенти-біологи, щоб провести наукову експедицію. Один із них, Лук'ян, несподівано зустрічає Мавку і навіть не здогадується, що це міфічна істота, а вона закохується у хлопця.

"Мавка. Справжній міф": дивіться онлайн трейлер фільму

"Коли ти розлучишся?"

Прем'єра: 12 березня 2026

Це продовження комедії 2025 року "Коли ти вийдеш заміж?", в якому знялись популярні українські актори: Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Антоніна Хижняк та Анастасія Цимбалару.

За сюжетом, весілля мрії неочікувано перетворюється на хаос, коли наречений загадково зникає. Водночас стає відомо про викрадення легендарного діаманта. Виявляється, що ці події пов'язані між собою.

"Коли ти розлучишся?": дивіться онлайн трейлер фільму

"На драйві"

Прем'єра: 9 квітня 2026

Події фільму відбуваються у прифронтовому Харкові. Компанія друзів знаходить покинуті авто у торгівельному центрі, який зачинили через війну, і влаштовує нелегальні перегони у підземному паркінгу.

"На драйві": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кіллхаус"

Прем'єра: 23 квітня 2026

Фільм знятий на основі реальної історії про перший у світі порятунок за допомогою дронів. Спецпідрозділи 3 ОШБр, СБУ та ГУР проводять рятувальну операцію, в центрі якої опиняється цивільна сім'я та американська журналістка.

"Кіллхаус": дивіться онлайн трейлер фільму

Які іноземні фільми вийдуть у березні 2026 року?