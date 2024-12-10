Для всей семьи: 3 топовых украинских фильма, которые стоит посмотреть в период зимних праздников

Украинцы с особым теплом относятся к любимым зимним праздникам. Даже несмотря на тяжелые времена войны люди пытаются искать праздничное настроение и наслаждаться каждым днем.

Мы собрали для вас список украинских фильмов, которые точно создадут особую атмосферу для вашей семьи. Выбирайте своего фаворита и просматривайте всей семьей.

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Украинские фильмы с праздничной атмосферой

"Новогодний переполох"

Сериал "Новорічна шкереберть" рассказывает историю пяти незнакомцев, которые оказались в невероятно сложной ситуации накануне Нового года. Их путешествие в Карпаты, что должна была стать праздничным отдыхом, оборачивается на настоящее испытание. Оказывается, что они застряли не только физически, оказавшись среди заснеженных гор, но и во времени, попав в загадочную ситуацию, где прошлое, настоящее и будущее переплелись.

Что на самом деле произошло с этими героями? Как они попали в эту необычную ловушку? И смогут ли они выбраться из нее до наступления Нового года? Эти вопросы будут держать зрителя в напряжении в течение всего сериала, где сочетаются элементы приключения, мистики и праздничной магии.

"Новогодний переполох": смотрите онлайн трейлер

"Адская Хоругвь, или Рождество казацкое"

По сюжету, казаки на протяжении многих лет мужественно защищали украинский народ от всяческой напасти, не жалея ни своих сил, ни своих жизней. Они всегда ставили на первое место благосостояние простых людей, и поэтому их подвиги не оставались без внимания. Если казак погибал в бою за справедливость, его грехи прощались, и его душа попадала не в ад, а в лучшие места, где он мог обрести покой. Ведь ни одна казацкая душа не имела бы места в аду – ей там просто нечего было делать.

"Адская Хоругвь, или Рождество казацкое": смотрите онлайн трейлер фильма

Но Дьявол, как и положено ему, не смог смириться с таким порядком. Он был расстроен тем, что за все эти годы ему не удалось заманить хотя бы одного казака в ад. И вот, с потерей терпения, он решает поставить под сомнение этот порядок. В компании апостола Петра, Дьявол решает поспорить: он уверен, что сможет поймать и удержать у себя самого лучшего и храброго казака, по имени Семен, до Рождества. Но парень, как оказывается, чрезвычайно решительный и не боится ни угроз, ни соблазнов. Поэтому Дьявол не знает, что делать с таким отчаянным и несокрушимым казаком, что не поддается ни на какие уловки.

"Приключения S Николая"

Накануне Дня Святого Николая второклассник Артем получает неожиданный визит – в украинских Карпатах к нему приходит сам Святой Николай. Однако этот Николай оказывается не тем, кем кажется на первый взгляд. Это всего лишь вор, который в одежде святого волшебника пытается обмануть детей и забрать у них подарки.

"Приключения S Николая": смотрите онлайн трейлер фильма

Артему вместе с сестрой-подростком и местными детьми придется объединить свои силы, проявить настоящую смелость и сплоченность, а также развить смекалку и находчивость, чтобы обнаружить злоумышленника и остановить его планы. Дети должны найти способ победить вора и спасти настоящего Святого Николая, ведь без него Рождество потеряет свою магию. Это станет настоящим приключением, в котором важны не только смелость, но и умение работать в команде и доверять друг другу.