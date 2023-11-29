Будьте готовы плакать: 3 украинских фильма, которые пронизывают до мурашек

Современный украинский кинематограф богат лентами, которые не оставляют равнодушным никого. Есть немало фильмов, которые не только рассказывают нашу историю, но и увлекают игрой актеров, режиссурой, съемкой.

Актер Максим Девизоров в начале полномасштабной войны отказался от съемок и спектаклей в театрах, ушел на фронт. Эксклюзивно в интервью 24 Каналу защитник назвал 3 украинских фильма, которые, по его мнению, должен посмотреть каждый украинец.

Не упустите 5 фильмов, которые помогут дисциплинироваться

В этих лентах, как и в нашем настоящем, война является неотъемлемой составляющей нашей жизни.

"Киборги"

Год: 2017

Режиссер: Ахтем Сеитаблаев

Это фильм об обороне Донецкого аэропорта 2014 года. События происходили в сентябре, когда украинские военные уже четвертый месяц отражали атаки российских оккупантов. Захватчики стремились захватить аэропорт – одну из основных точек базирования и опрокидывания войск. Туда на двухнедельное дежурство прибывает группа молодых украинских добровольцев, которые до последнего стоят на защите.

"Киборги" – это название характеризует стойкость наших воинов. Для меня это пример талантливой режиссуры, способной на высоком профессиональном уровне говорить о войне в Украине.

– сказал Максим Девизоров.

"Киборги": смотрите онлайн трейлер фильма

"Атлантида"

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Год: 2019

Режиссер: Валентин Васянович

События происходят в 2025 году, когда Украина освободила территорию оккупированного Донбасса. За время продолжительной войны земли стали непригодными для жизни, а инфраструктура полностью уничтожена. На фоне всех этих разрушений зарождаются новые чувства, символизирующие возрождение региона, годами страдавшего от российских террористов.

"Атлантида" – важный фильм в разрезе того, как нам в будущем придется прорабатывать травмы, связанные с войной и потерями. Это портрет людей, которых война искалечила внутренне, но все равно ищут силы, чтобы жить,

– прокомментировал Девизоров.

"Атлантида": смотрите онлайн трейлер фильма

"Домой"

Год: 2019

Режиссер: Нариман Алиев

Это дебютная лента Наримана Алиева о крымскотатарской семье, разделившейся после того, как Россия оккупировала полуостров. Сын главного героя – Мустафы погибает на Донбассе. Мужчина отправляется в Киев, чтобы забрать тело и похоронить его по традициям семьи. А младшего сына, живущего в столице, мужчина стремится вернуть домой.

"Домой" ознаменовало для меня стремление вернуть себе несправедливо отнятое – свой дом. Еще в этом фильме речь идет о почитании отца, а цель путешествия главных героев – почтить сына, погибшего на войне. Это такие важные категории, над которыми наш народ должен задумываться.

– высказался о фильме Максим.

"Домой": смотрите онлайн трейлер фильма