Актор Максим Девізоров на початку повномасштабної війни відмовся від знімань та вистав у театрах, пішов на фронт. Ексклюзивно в інтерв'ю 24 Каналу захисник назвав 3 українські фільми, які, на його думку, має подивитися кожен українець.

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У цих стрічках, як і в нашому сьогоденні, війна є невіднятною складовою нашого життя.

"Кіборги"

Рік: 2017

Режисер: Ахтем Сеітаблаєв

Цей фільм про оборону Донецького аеропорту 2014 року. Події відбувалися у вересні, коли українські військові вже четвертий місяць відбивали атаки російських окупантів. Загарбники прагнули захопити аеропорт – одну з основних точок базування та перекидання військ. Туди на двотижневе чергування прибуває група молодих українських добровольців, які до останнього стоять на захисті.

"Кіборги" – ця назва характеризує стійкість наших воїнів. Для мене це приклад талановитої режисури, здатної на високому професійному рівні говорити про війну в Україні,

– сказав Максим Девізоров.

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"Атлантида"

Рік: 2019

Режисер: Валентин Васянович

Події відбуваються у 2025 році, коли Україна звільнила територію окупованого Донбасу. За час тривалої війни землі стали непридатними для життя, а інфраструктура повністю знищена. На тлі всіх цих руйнувань зароджуються нові почуття, які символізують відродження регіону, що роками потерпав від російських терористів.

"Атлантида" – важливий фільм в розрізі того, як нам в майбутньому доведеться пропрацьовувати травми, повʼязані з війною та втратами. Це портрет людей, яких війна скалічила внутрішньо, але які все одно шукають сили, щоб жити,

– прокоментував Девізоров.

"Атлантида": дивіться онлайн трейлер фільму

"Додому"

Рік: 2019

Режисер: Наріман Алієв

Це дебютна стрічка Нарімана Алієва про кримськотатарську сім'ю, яка розділилася після того, як Росія окупувала півострів. Син головного героя – Мустафи гине на Донбасі. Чоловік відправляється в Київ, щоб забрати тіло та поховати його за традиціями родини. А молодшого сина, який живе у столиці, чоловік прагне повернути додому.

"Додому" ознаменувало для мене прагнення повернути собі несправедливо відібране – свій дім. Ще у цьому фільмі мова йде про шанування батька, а мета мандрівки головних героїв – вшанувати сина, що загинув на війні. Це такі важливі категорії, над якими наш народ повинен замислюватися… У цій картині Нарімана Алієва зашифровані речі, які кожен українець відчує і зрозуміє на інтуїтивному рівні,

– висловився про стрічку Максим.

"Додому": дивіться онлайн трейлер фільму