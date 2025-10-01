Особливо актуальними будуть фільми про українських військових. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали для вас найкращі варіанти. Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь.

Які фільми про українських військових подивитись ввечері?

"2000 метрів до Андріївки"

Стрічка, яка точно мала потрапити у цей список, це фільм "2000 метрів до Андріївки" оскароносного українського режисера Мстислава Чернова. Він може стати новим переможцем на Оскарі 2026 року. Наразі стрічку можна подивитись у всіх наших кінотеатрах.

Фільм розповідає про українських військових, які повинні подолати кілометр лісу, щоб звільнити стратегічно важливе українське село від російських окупантів. Мстислав Чернов супроводжував їх на кожному етапі дороги.

"Кіборги"

Ще одна українська стрічка, яка вартує уваги, це фільм "Кіборги" українського режисера Ахтема Сеітаблаєва. Прем'єра відбулась у 2017 році.

У центрі сюжету історія про оборону Донецького аеропорту. До речі, цей фільм займає провідні позиції в списку ста найкращих фільмів в історії українського кіно. Тому, якщо ви вагаєтеся, який фільм подивитися в День українських захисників та захисниць, ця стрічка на реальних подіях стане ідеальним варіантом.

"Реал"

Усім, хто прагне без прикрас пізнати реальність російсько-української війни, варто подивитися фільм "Реал". Це документальна стрічка, хоча сам режисер Олег Сенцов зауважує, що цю роботу важко назвати фільмом, адже вона є "шматочком правди про війну, якою вона є насправді".

Стрічку знято за допомогою камери GoPro, закріпленої на його шоломі. Так Сенцову вдалося зафіксувати справжню історію – реальні жертви та правду, яку має побачити кожен українець.