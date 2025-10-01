Особенно актуальными будут фильмы об украинских военных. В материале Кино 24 мы собрали для вас лучшие варианты. Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь.

Какие фильмы об украинских военных посмотреть вечером?

"2000 метров до Андреевки"

Лента, которая точно должна была попасть в этот список, это фильм "2000 метров до Андреевки" оскароносного украинского режиссера Мстислава Чернова. Он может стать новым победителем на Оскаре 2026 года. Сейчас ленту можно посмотреть во всех наших кинотеатрах.

Фильм рассказывает об украинских военных, которые должны преодолеть километр леса, чтобы освободить стратегически важное украинское село от российских оккупантов. Мстислав Чернов сопровождал их на каждом этапе дороги.

"2000 метров до Андреевки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Киборги"

Еще одна украинская лента, которая стоит внимания, это фильм "Киборги" украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева. Премьера состоялась в 2017 году.

В центре сюжета история об обороне Донецкого аэропорта. Кстати, этот фильм занимает ведущие позиции в списке ста лучших фильмов в истории украинского кино. Поэтому, если вы сомневаетесь, какой фильм посмотреть в День украинских защитников и защитниц, эта лента на реальных событиях станет идеальным вариантом.

"Киборги": смотрите онлайн трейлер фильма

"Реал"

Всем, кто стремится без прикрас познать реальность российско-украинской войны, стоит посмотреть фильм "Реал". Это документальная лента, хотя сам режиссер Олег Сенцов замечает, что эту работу трудно назвать фильмом, ведь она является "кусочком правды о войне, какой она есть на самом деле".

"Реал": смотрите онлайн трейлер фильма

Лента снята с помощью камеры GoPro, закрепленной на его шлеме. Так Сенцову удалось зафиксировать настоящую историю – реальные жертвы и правду, которую должен увидеть каждый украинец.