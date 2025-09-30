До Дня козацтва на Кіно 24 підготували добірку фільмів, що розкажуть про героїчні подвиги, трагічні вибори та кумедні пригоди запорізьких воїнів. Це стрічки, які допомагають краще зрозуміти нашу історію та пишатись нею.

"Пропала грамота", 1972

Це легка пригодницька комедія з елементами фантастики. Двоє козаків вирушають у подорож до Петербурга, щоб передати грамоту цариці. Та їхній шлях буде непростий, адже на козаків чекають відьми, чортенята та інша нечисть.

Цікаво, що цього року уривок з фільму став справжнім трендом у тіктоці. У мережі поширилась частина, де чоловіки співають пісню "Танцювала риба з раком".

"Танцювала риба з раком" – уривок з фільму "Пропала грамота": дивіться відео онлайн

Додамо, що хоч знімання кінокартини завершили у 1972 році, однак маси побачили її аж на початку 80-х років. Сталось це через те, що партійні чиновники-цензори заборонили стрічку до показу через невдоволення "ідеологічною" кінцівкою фільму.

"Чорна рада", 2000

Це екранізація роману Пантелеймона Куліша про події часів Руїни. Історія розповідає про боротьбу за гетьманську булаву після смерті Богдана Хмельницького. Свого апогею напруга досягла у 1663 році, коли було створено Чорну раду. Назва походить від того, що участь у ній брали не тільки козаки, а й "чернь" – селянство та міські низи.

Це серйозна історична драма, яка показує непрості сторони козацької доби.

Спершу кінокартина вийшла у форматі 9-серійної екранізації, та у 2002 році творці переробили серіал на телефільм, вирізавши понад 70% вмісту, а також додали другу аудіодоріжку російською мовою.

Обкладинка фільму "Чорна рада" / Фото з Вікіпедії

"Козаки йдуть!", 1991

У фільмі оспівується Україна кінця XVI століття. Запорізькі козаки борються з турками, татарами та польськими шляхтичами. Єзуїтський орден кидає на пошуки армію та своїх шпигунів, дізнавшись, що в Україні зник увесь порох.

Обкладинка фільму "Козаки йдуть!" / Фото з відкритих джерел

Серія мультфільмів "Як козаки…", 1967-1995

Серія культових українських мультфільмів про трьох веселих козаків, які подорожують світом, борються з ворогами та потрапляють у різні кумедні пригоди.

У цій історії козаки стали символом українського гумору, винахідливості та дружби.

Варто згадати, що видатний український композитор Ігор Поклад, який помер цього року, писав музику до мультиплікаційних стрічок і кіно. До прикладу, його роботу можна побачити в епізодах "Як козаки наречених визволяли" та "Як козаки у хокей грали".

"Як козаки наречених визволяли": дивіться відео онлайн

