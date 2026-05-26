Если надоел "Киев днем и ночью": фильмы, где показана украинская столица

В 2016 году на Новом канале вышло популярное сериалити "Киев днем и ночью". Недавно стало известно, что проект получит продолжение – это будет игровая комедия от студии "Киевфильм". Ожидается, что съемки начнутся летом 2026-го, а лента выйдет в прокат в конце года.

Список фильмов, в которых показан Киев

"Крещатик 48/2" (2026)

Рейтинг IMDb: –

28 мая в широкий прокат выходит новый украинский семейный фильм "Крещатик 48/2". Сюжет разворачивается вокруг 11-летних Юрка и Мии, которые случайно оказываются в Потустороннем Киеве, существующем с 482 года.

Дети встречают героев украинского фольклора. Они вместе переживают различные приключения и пытаются побороть Богиню смерти, которая угрожает всему человечеству.

"Стремглав" (2017)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

События происходят в украинской столице. Зима 2013 – 2014 годов выдалась тяжелой и принесла много изменений. 27-летний музыкант Антон учился в Швейцарии, но возвращается в Украину. Парня считали настоящим гением, на него ставили большие надежды, однако это и погубило главного героя – у него началась алкогольная зависимость.

5 месяцев Антон проходил лечение в психоневрологической больнице Киевской области и теперь должен научиться жить заново.

"Стоп-Земля" (2021)

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Это рассказ о 16-летней Маше, которая учится в 11 классе в киевской школе. Девочка не чувствует себя комфортно в коллективе, однако ее поддерживают близкие друзья Яна и Сеня.

Главная героиня готовится к экзаменам и влюбляется в одноклассника Сашу, что становится настоящим выходом из зоны комфорта. Чтобы узнать, взаимны ли чувства, Маша должна сделать первый шаг.

Кстати, уже 31 мая Киев будет праздновать день рождения. Ему исполнится 1544 года.