Нагло и цинично: 3 украинских фильма и сериала, которые украли россияне

На протяжении веков россияне присваивают себе то, что им не принадлежит. И это касается не только территорий. Ведь они постоянно посягают на культуру, историю, традиции и даже кино.

Россияне не способны самостоятельно создать достойные фильмы и сериалы, поэтому воруют их у украинцев. Они переводят ленты на русский и выкладывают на пиратских сайтах, пишет Кино 24.

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"Тени забытых предков"

Культовая лента, вошедшая в историю украинского кино как одна из лучших, в марте 2024 года попала в программу фестиваля российского кино в Париже. Целью этого фестиваля было "защитить российскую культуру", его посвятили умершему Навальному. "Тени забытых предков" цинично показали под другим названием – "Огненные кони", а в описании указали, что он создан в СССР на киностудии Довженко в Киеве.

Режиссера Сергея Параджанова назвали "армянином из Грузии, вышколенным в Москве, чтобы возродить пропавший украинский мир". Посольство Украины тогда обратилось к структурам во Франции, назвав эту ситуацию культурной апроприацией.

"Тени забытых предков": смотрите трейлер онлайн

"Поймать Кайдаша"

Известный украинский сериал, создан по мотивам повести Ивана Нечуя-Левицкого, тоже россияне украли. Они переозвучили эпизоды на русском языке и выложили на пиратских платформах.

Для украденных "Кайдашей" россияне создали жалкие постеры, созданные в фотошопе, чтобы не использовать оригинальных афиш с украинским языком. В комментариях на пиратских платформах бессмысленные комментарии, из которых понятно, что россияне не способны понять смыслы и даже сюжет сериала.



Переделанная российская афиша / Фото из инстаграма

"Мавка. Лесная песня"

Россия ворует и украинские мультфильмы. В 2023 году один из кинотеатров в стране-агрессоре разместил анонс о премьере фильма "Братья Супер Марио в кино" и добавили, что его покажут перед сеансами "Мавки". Ни то, ни другое, не является законным, это кража и у Голливуда, и у Украины. Ведь у них нет разрешения на показ ни тех, ни других лент.

Таким образом украинская "Мавка" стала частью схемы теневого проката в России, когда они продают билеты на один фильм, а показывают другой, называя это "досеансным обслуживанием".



Россияне украли "Мавку" / Фото со страницы фильма в фейсбуке

Добавим, также россияне украли (переозвучили и опубликовали на пиратских платформах) фильмы "Памфир", "Люксембург, Люксембург".