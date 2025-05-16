Росіяни не здатні самостійно створити гідні фільми й серіали, тому крадуть їх в українців. Вони перекладають стрічки на російську та викладають на піратських сайтах, пише Кіно 24.

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"Тіні забутих предків"

Культова стрічка, що увійшла в історію українського кіно як одна з найкращих, у березні 2024 року потрапила до програми фестивалю російського кіно в Парижі. Метою цього фестивалю було "захистити російську культуру", його присвятили померлому Навальному. "Тіні забутих предків" цинічно показали під іншою назвою – "Вогненні коні", а в описі вказали, що він створений у СРСР на кіностудії Довженка у Києві.

Режисера Сергія Параджанова назвали "вірменином із Грузії, вишколеним у Москві, щоб відродити зниклий український світ". Посольство України тоді звернулось до структур у Франції, назвавши цю ситуацію культурною апропріацією.

"Тіні забутих предків": дивіться трейлер онлайн

"Спіймати Кайдаша"

Відомий український серіал, створений за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького, теж росіяни вкрали. Вони переозвучили епізоди російською мовою та виклали на піратських платформах.

Для вкрадених "Кайдашів" росіяни створили жалюгідні постери, створені у фотошопі, щоб не використовувати оригінальних афіш з українською мовою. У коментарях на піратських платформах безглузді коментарі, з яких зрозуміло, що росіяни не здатні збагнути сенси й навіть сюжет серіалу.



Перероблена російська афіша / Фото з інстаграму

"Мавка. Лісова пісня"

Росія краде й українські мультфільми. У 2023 році один з кінотеатрів у країні-агресорці розмістив анонс про прем'єру фільму "Брати Супер Маріо в кіно" і додали, що його покажуть перед сеансами "Мавки". Ні те, ні інше, не є законним, це крадіжка і в Голлівуду, і в України. Адже у них немає дозволу на показ ні тих, ні інших стрічок.

Таким чином українська "Мавка" стала частиною схеми тіньового прокату в Росії, коли вони продають квитки на один фільм, а показують інший, називаючи це "досеансним обслуговуванням".



Росіяни вкрали "Мавку" / Фото зі сторінки фільму у фейсбуці

Додамо, також росіяни вкрали (переозвучили та опублікували на піратських платформах) фільми "Памфір", "Люксембург, Люксембург".