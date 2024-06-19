От украинских режиссёрок: 5 фильмов, которые должен посмотреть каждый

Украина имеет невероятно талантливых режиссёрок, которые радуют зрителей интересными фильмами. Они обогащают украинский кинематограф даже во время войны.

Украинцам следует поддерживать свое кино, которое также переживает сложные времена. Ведь мы имеем много крутых людей, которые подарили нашей культуре невероятные ленты. Подборку фильмов от украинских режиссёрок находите в материале.

К слову Криминал, любовь, подростковая жизнь и приключения: 6 фильмов об Украине 90-х

"Стоп-Земля"

Режиссёрка Екатерина Горностай

В фильме рассказывается о девочке Марии. Она живет в Киеве, учится в 11 классе и проходит подростковый возраст. Школьница по характеру является интроверткой и имеет двух хороших друзей – Яну и Сеню. Мария готовится сдавать экзамены и хочет признаться однокласснику Саше в чувствах, чтобы узнать, есть ли взаимность. Для девушки это довольно сложно, ведь придется нарушить свой комфорт.

"Стоп-Земля": смотрите онлайн трейлер фильма

"Герой моего времени"

Режиссёрка Тоня Ноябрева

Главный герой фильма – парень, по имени Жорик. Он пытается познать этот мир, найти смысл жизни, поэтому отправляется в Киев за возможностями. Парень не стоит на месте, а ищет работу, чтобы достичь значительных результатов. Не забывает и о личной жизни, но у него ничего не получается. Как-то Жорик знакомится с девушкой, которая родилась в богатой семье и имеет собственный бизнес. Новые знакомые – совершенно разные, поэтому построить отношения совсем непросто.

"Герой моего времени": смотрите онлайн трейлер фильма

"Когда падают деревья"

Режиссёрка Марыся Никитюк

Из фильма зрители знакомятся с девочкой Виткой, которая имеет 5 лет и довольно сложный характер, ее двоюродной сестрой Ларисой, которая переживает подростковый возраст и влюбляется в бандита, который называется Шрам.

Отца Ларисы уже нет в живых. Девушка сталкивается с осуждением родственников из-за своего возлюбленного и пытается построить собственное будущее. Бабушка и мать хотят, чтобы Лариса жила, как "нормальные" люди. Однако она не стремится к такой судьбе, поэтому как-то вместе со Шрамом планирует побег из родного дома.

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"Когда падают деревья": смотрите онлайн трейлер фильма

"Степное"

Режиссёрка Марина Врода

События фильма разворачиваются в обычном украинском селе, которое называется Степное. Однажды туда к своей маме приезжает сын, ведь женщине остается немного времени до смерти. В последние дни своей жизни она рассказывает мужчине, что в сарае есть некоторые вещи. Их нужно откопать, чтобы немного вернуться в прошлое и вспомнить о своих целях и мечтах.

"Степное": смотрите онлайн трейлер фильма

"Плохие дороги"

Режиссёрка Наталья Ворожбит

В фильме показано пять историй, которые переплетены пятью дорогами. Зрители узнают о реалиях украинских военных, которые являются участниками российско-украинской войны, и гражданских людей, проживающих на Донбассе. В ленте есть много жизненных ситуаций с предательством, любовью и ненавистью.

"Плохие дороги": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильмы от украинских режиссёрок точно стоят вашего внимания. Каждая лента – увлекательная и интересная, поэтому будет сложно оторваться от просмотра.